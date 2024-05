Les délices vietnamiens brillent au Festival de l'amitié de Séoul

Photo : VNA/CVN

Le stand gastronomique du Vietnam a fait forte impression au Festival de l'amitié de Séoul 2024, qui se déroule du 24 au 26 mai et rassemble des représentants diplomatiques et des résidents de plus de 70 pays vivant, travaillant et étudiant en République de Corée.

Le Vietnam présente ses plats populaires tels que le pho bo (soupe de nouilles au bœuf) et le nem rán (rouleaux de printemps frits), préparés par le personnel des Bureaux de représentation du Vietnam dans ce pays d'Asie de l'Est.

Les autorités de Séoul ont déclaré que le festival était un événement international célébrant diverses cultures du monde entier, le thème de cette année mettant en lumière la capitale et le monde à travers la culture.

L'édition 2024 voit également le plus grand nombre de pays participants après la pandémie de COVID-19.

L'événement annuel est organisé depuis 1996.

VNA/CVN