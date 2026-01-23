XIVe Congrès du Parti : unir les forces, façonner l’avenir

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam constitue un jalon majeur, ouvrant une nouvelle phase de développement du pays avec une vision stratégique à long terme. Il fixe l’objectif d’une croissance rapide mais durable, fondée sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Dans l’élan enthousiaste tourné vers cet événement politique d’importance capitale, le membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ngai, Hô Van Niên, a accordé un entretien à la presse, exposant les grandes orientations de développement de la province dans la période à venir, autour du message central "Unir les forces - Façonner l’avenir".

Selon Hô Van Niên, l’esprit du XIVe Congrès exige des comités du Parti et des autorités locales une profonde rénovation des modes de direction et de gouvernance, ainsi qu’un renforcement de la capacité d’organisation et de mise en œuvre des politiques, afin d’assurer un développement rapide, global et durable. Le message "Unir les forces - Façonner l’avenir" ne se limite pas à la réorganisation administrative ou structurelle, mais traduit avant tout la cohésion dans l’action, le consensus social et une forte détermination politique à chaque étape du développement. Il s’agit là d’un fondement solide permettant à Quang Ngai de planifier et de mettre en œuvre efficacement ses missions stratégiques dans la nouvelle phase.

Soulignant le rôle décisif du facteur humain, le secrétaire du Comité provincial du Parti a affirmé que l’être humain est à la fois le centre et le moteur du processus de développement. En conséquence, la construction d’un contingent de cadres, notamment de dirigeants et de gestionnaires, est identifiée comme une tâche clé et un levier stratégique. La province accorde une attention particulière à la formation d’une équipe de cadres dotés d’une solide stature politique, de compétences avérées et d’un sens aigu des responsabilités, capables d’oser penser, oser agir et oser assumer leurs responsabilités pour l’intérêt général, tout en s’engageant durablement au service du développement local.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, Quang Ngai accélère la réorganisation et la rationalisation de l’appareil administratif, ainsi que la restructuration des unités de services publics, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la culture, qui répondent directement aux besoins essentiels de la population. Ce processus vise non seulement à améliorer l’efficacité et l’efficience de la gouvernance publique, mais aussi à encourager l’innovation, la créativité et le sens des responsabilités des cadres, créant ainsi une base solide pour un développement durable à long terme.

En vue d’un développement à la fois rapide et durable, le Ier Congrès du Parti de la province de Quang Ngai pour le mandat 2025-2030 a défini cinq missions prioritaires et trois percées stratégiques. Les missions prioritaires consistent à renforcer la construction et la rectification du Parti et du système politique, à consolider la confiance du peuple ; à poursuivre le développement industriel, en mettant l’accent sur les industries de base et sur la promotion de la création d’un Centre national de raffinage pétrochimique et de l’énergie dans la zone économique de Dung Quât ; à développer une agriculture de haute technologie associée à la transformation et aux marchés de consommation ; à dynamiser le tourisme, en faisant de Ly Son un centre de tourisme maritime et insulaire, et de Mang Den un pôle de tourisme écologique et de villégiature ; enfin, à mettre en œuvre efficacement la réduction durable de la pauvreté et à améliorer le niveau de vie de la population.

Les trois percées stratégiques portent sur le développement d’infrastructures synchronisées et modernes, en priorité les infrastructures de transport, urbaines et technologiques, au service de la transformation numérique, de la transition verte et énergétique, et de l’adaptation au changement climatique ; sur l’amélioration de la qualité des ressources humaines, notamment des cadres dirigeants et gestionnaires clés aux niveaux provincial et local ; ainsi que sur l’intensification de la réforme administrative, le développement du gouvernement numérique, la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation, le renforcement de la compétitivité et l’élargissement de l’intégration internationale.

S’adressant aux cadres, aux membres du Parti et à la population de la province, Hô Van Niên a souligné que, dans un nouvel espace de développement riche en opportunités et en potentiel, chacun est appelé à promouvoir l’aspiration à contribuer, l’esprit d’autonomie et de résilience, la solidarité, la créativité et l’unité dans l’action. En valorisant les qualités et l’identité culturelle de Quang Ngai, la province entend se développer de manière globale et durable, contribuant activement à l’essor du pays et à l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement et de rayonnement national.

VNA/CVN