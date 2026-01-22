XIVe Congrès du Parti

Le gouvernement vietnamien s'engage à édifier une organisation du Parti intègre et solide

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a défini la vision, les objectifs et les percées stratégiques destinés à propulser le pays vers un développement rapide et durable, à l’ère de l’essor vers la prospérité, la civilisation et le bonheur.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a réaffirmé, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la détermination à bâtir une organisation du Parti au sein du gouvernement à la fois intègre et solide, et à mobiliser la force collective afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVᵉ Congrès.

Pour concrétiser les trois percées stratégiques définies par le Parti et impulser un développement national rapide - avec pour objectif de hisser le Vietnam au rang de pays à revenu intermédiaire supérieur et de figurer parmi les 30 premières économies mondiales d’ici 2030 - le vice-Premier ministre a présenté un plan d’action structuré autour de trois piliers fondamentaux.

Il s’agit, premièrement, d’une réforme et d’un perfectionnement profonds du cadre institutionnel afin de lever les obstacles et de fluidifier la mobilisation de toutes les ressources ; deuxièmement, du développement d’une main-d’œuvre de haute qualité, de l’attraction de talents dotés d’une vision stratégique et de capacités de gestion modernes, ainsi que de la création d’un environnement de travail propice à l’audace et à la créativité ; troisièmement, du perfectionnement et du développement à grande échelle des infrastructures socio-économiques, afin de soutenir une croissance à deux chiffres.

Dans cette dynamique de transformation, l’organisation du Parti au sein du gouvernement considère la science, la technologie, l'innovation, la créativité et la transformation numérique comme levier de rupture pour améliorer la gouvernance nationale, tout en créant le fondement et le moteur essentiel pour une croissance rapide et durable.

Selon le vice-Premier ministre, le gouvernement continuera à promouvoir un changement profond des perceptions et des modes d’action de chaque cadre et membre du Parti, afin qu’ils jouent un rôle pionnier et exemplaire dans l’application des avancées technologiques, en vue de bâtir une administration moderne, transparente et efficace.

Enfin, il a souligné l’importance cruciale de l’édification et de la rectification du Parti. L’organisation du Parti au sein du gouvernement appelle à renforcer la solidarité et l’unité nationales, à conjuguer les efforts, à promouvoir l’autonomie et la confiance, ainsi que l’esprit d’innovation, de créativité et de percée, afin de construire résolument une organisation du Parti intègre, forte et complète.

