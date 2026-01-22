Félicitations internationales à l’occasion du XIVe Congrès national du PCV

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) bénéficie de témoignages d'affection chaleureux et d’un immense encouragement de la part de nombreux Partis politiques, partenaires, Vietnamiens de l'étranger et amis internationaux.

Ces messages de félicitations constituent une reconnaissance solennelle des réalisations historiques du Vietnam au cours de 40 ans de Đôi moi (Renouveau), tout en exprimant une profonde confiance dans les décisions stratégiques du Congrès pour mener le pays vers la prospérité et le bonheur.

Le Parti communiste d’Inde a exprimé son admiration pour les "accomplissements globaux" du Vietnam qui renforcent la voie du développement socialiste. Dans la même lignée, le Parti communiste du Chili a qualifié la lutte pour l'indépendance et l'édification du socialisme au Vietnam de "source d’inspiration inépuisable" pour les mouvements populaires des Amériques.

Le Parti communiste du Brésil (PCdoB) a salué la justesse du thème du Congrès, soulignant la capacité unique de Hanoï à concilier croissance économique rapide, justice sociale et réduction de la pauvreté. De son côté, le Parti communiste d’Argentine a réaffirmé sa confiance dans la capacité du PCV à protéger la souveraineté nationale tout en plaçant le bien-être du peuple à ses priorités dans un monde en pleine mutation.

Le Parti communiste allemand s’est dit impressionné par la résilience du PCV face aux défis, se disant convaincu que le Vietnam atteindra son objectif de devenir un pays industriel moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici le centenaire du Parti (2030).

Le Parti communiste de Bohême et Moravie (République tchèque) a souligné que le Rapport politique du XIIIe mandat constituait un socle d'orientation vital pour les missions stratégiques à venir, tout en plaidant pour l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique. Cette vision est partagée par le Parti communiste du Canada, qui voit dans ce XIVe Congrès le point de départ d'une "ère de l'ascension nationale", rendant hommage à l'héritage du Président Hô Chi Minh.

Le Parti libéral-démocrate (LDP) du Japon a insisté sur l’importance de la coordination étroite entre les deux Partis pour garantir la paix et la prospérité en Asie. Le Parti du Pouvoir au peuple (PPP) de République de Corée a, quant à lui, rappelé la position stratégique du Vietnam dans la région Indo-Pacifique en tant que partenaire stratégique intégral de Séoul.

Le Parti communiste du Bangladesh se dit convaincu que le XIVe Congrès national consoliderait davantage le rôle de direction du PCV, renforcerait la démocratie socialiste et définirait des orientations stratégiques justes afin de bâtir un Vietnam prospère, indépendant et socialiste, contribuant ainsi activement à la paix et au progrès dans le monde entier.

Le Parti communiste de Norvège exprime son admiration pour les réalisations historiques obtenues par le Parti communiste et le peuple vietnamiens dans la lutte pour la libération nationale, le développement du socialisme et la solidarité internationale. Ces accomplissements constituent une source d'inspiration pour les communistes et les forces progressistes du monde entier.

En Europe centrale, le Parti Fidesz de Hongrie a salué les progrès spectaculaires des dernières années et s'est dit prêt à approfondir la coopération multidisciplinaire. Parallèlement, les Partis au pouvoir en Asie centrale et en Europe de l'Est, tels que le Parti AMANAT du Kazakhstan et le Parti Belaïa Rous' de Biélorussie, ont loué les réalisations enregistrées par le Vietnam sous la direction du PCV. Ils ont exprimé la conviction pour le succès du XIVe Congrès, avec les décisions importantes pour le développement du pays.

L’influence du modèle vietnamien s’étend également sur le continent africain et au Moyen-Orient. Le Chama cha Mapinduzi (CCM) de Tanzanie a noté que les résolutions du Congrès renforceraient le rôle de leader du PCV dans la quête de prospérité nationale. Le Congrès des Progressistes (APC) du Nigeria a rendu un vibrant hommage au leadership du secrétaire général Tô Lâm, décrivant un Vietnam "dynamique et résilient", admiré globalement pour son dévouement envers ses citoyens.

Le Parti de la justice et du développement (AKP) de Turquie a formulé des vœux de succès pour un Congrès qui contribuerait à la stabilité durable du pays.

Le secrétaire général de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) a souligné que les décisions prises lors de ce Congrès étaient cruciales pour la réforme continuelle du Vietnam. Cet événement contribue aussi à la construction d'une communauté de l'ASEAN résiliente et centrée sur l'humain.

Enfin, le Forum politique Asie-Europe (AEPF) a réaffirmé le caractère stratégique du XIVe Congrès, convaincu que ses conclusions consolideront la position du Vietnam comme un acteur responsable et engagé pour la paix et la coopération internationale en Asie.

VNA/CVN