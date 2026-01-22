XIVe Congrès national du Parti

Le rôle clé de la politique étrangère dans le développement national

En marge du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l’ambassadeur Dang Minh Khôi, membre de la délégation du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères, a partagé ses impressions sur cet événement majeur et sur l’importance croissante de la politique étrangère pour le développement du pays.

Dans un entretien exclusif accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le diplomate a qualifié le XIVe Congrès national du Parti d’événement historique marquant un tournant décisif pour le développement du Vietnam.

Ce congrès se tient dans un contexte de progrès significatifs dans divers domaines, notamment l’économie, la politique, la sécurité et la défense.

Les documents du Congrès reflètent non seulement les progrès accomplis au cours des quatre décennies du Dôi moi (Renouveau), mais tracent également la voie du développement du pays pour les cent prochaines années.

Dang Minh Khôi a exprimé sa profonde confiance dans la direction du Parti et a souligné que tous les délégués sont optimistes quant aux projets présentés pour l’avenir du Vietnam.

Selon le diplomate, la politique étrangère a toujours été une priorité pour le Parti et l’État, et son importance s’est accrue avec le développement du pays et son intégration plus profonde sur la scène internationale.

Depuis la fondation de la République, la politique étrangère est un élément clé de la stratégie de développement national. Le XIVe Congrès national du Parti a réaffirmé cette centralité, considérant la diplomatie comme une mission " cruciale et permanente", au même titre que la sécurité et la défense.

Il a rappelé les grandes étapes historiques de la politique étrangère vietnamienne depuis la période de construction nationale sous la direction du président Hô Chi Minh, le premier ministre des Affaires étrangères du pays.

Même dans les moments difficiles des débuts, la politique étrangère a joué un rôle déterminant pour aider le Vietnam à surmonter les obstacles, notamment en participant à la signature d’accords majeurs tels que les Accords de Genève 1954 et de Paris 1973, et en brisant l’encerclement international qui a permis le développement du pays.

Dans un contexte mondial et régional en constante évolution, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a affirmé que la politique étrangère doit relever de nouveaux défis et répondre à des exigences accrues.

À cet égard, il a souligné la nécessité de constituer une équipe de diplomates compétents et préparés, capables de relever les défis de la nouvelle ère, d’analyser avec précision les situations internationales et de conseiller le Parti et l’État, afin de garantir que le pays demeure sur la bonne voie de son développement.

Il a également réaffirmé que la politique étrangère doit jouer un rôle fondamental dans la mobilisation des ressources internationales pour soutenir le développement économique et social du Vietnam.

Levier du développement national

Si le potentiel national demeure le principal moteur, la politique étrangère jouera un rôle clé dans le développement de la coopération internationale, notamment dans des domaines tels que la science, la technologie et l’innovation.

Par ailleurs, le diplomate a souligné l’importance de renforcer les relations avec les pays voisins, les grandes puissances et les partenaires traditionnels, insistant sur le fait que l’élément essentiel des relations internationales réside dans l’instauration d’une confiance mutuelle et la promotion d’échanges substantiels.

Dans un monde de plus en plus axé sur la science et la technologie, Dang Minh Khôi a indiqué que la diplomatie doit également intensifier la coopération dans ces secteurs afin de soutenir le développement du pays.

L’ambassadeur a également évoqué la responsabilité croissante des ambassadeurs vietnamiens et des chefs de missions diplomatiques à l’étranger, qui font face à de fortes attentes, notamment en matière de formulation de recommandations et de promotion des relations internationales.

"Les ambassadeurs doivent être parfaitement informés de la situation politique et économique des pays et régions où ils sont en poste afin de contribuer efficacement à la stratégie diplomatique et, par conséquent, de renforcer les relations bilatérales et multilatérales", a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance des missions diplomatiques dans la défense des intérêts de la diaspora vietnamienne, un domaine clé qui exige des efforts et un engagement constants au niveau national. "Il s’agit d’une mission importante et d’une grande responsabilité pour l’ensemble de la diplomatie vietnamienne", a-t-il conclu.

L’ambassadeur a également commenté la Résolution N°59 du Politburo, relative à l’intégration internationale. Cette résolution résume les politiques étrangères antérieures, propose une nouvelle analyse de la situation mondiale actuelle et offre des orientations pertinentes pour l’avenir.

Selon Dang Minh Khôi, le Vietnam occupe une place de premier plan sur la scène internationale et de nombreux pays accordent une grande importance à la coopération avec ce pays.

L’ambassadeur a estimé que la résolution était opportune, reflétant une analyse pertinente du contexte international et les décisions stratégiques nécessaires à la poursuite du développement du Vietnam. Il a souligné que la résolution établissait des politiques solides pour guider le pays dans la prochaine étape de son développement.

Concernant les responsabilités en matière de politique étrangère, Dang Minh Khôi a réaffirmé l’engagement du ministère des Affaires étrangères à remplir ses missions. Il a noté que, compte tenu des exigences élevées de la diplomatie actuelle, tous les diplomates redoubleraient d’efforts pour mettre en œuvre les résolutions du XIVe Congrès national du Parti.

À l’issue de ce congrès, l’ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères s’est engagé à appliquer les résolutions adoptées, répondant ainsi au mieux aux attentes du Parti et de la nation.

