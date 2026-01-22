XIVᵉ Congrès du Parti

Tây Ninh ambitionne une percée majeure et s’affirme comme pôle de connexion stratégique

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, les provinces du pays accélèrent la définition de leurs orientations stratégiques en vue d’une nouvelle phase de développement.

Forte d’une position géoéconomique et géopolitique particulièrement stratégique à la suite de sa fusion administrative, la province de Tây Ninh se trouve aujourd’hui à un moment charnière, avec l’ambition de réaliser une percée décisive et de s’affirmer comme un centre de connexion majeur reliant le Sud-Est, le Delta du Mékong et le corridor économique transfrontalier avec le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordé à la presse, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh, Nguyên Van Quyêt, a souligné que la notion de "nouvelle ère d’essor" ne devait pas être perçue comme un simple slogan, mais comme une exigence stratégique imposée par l’époque. Avec une superficie de plus de 8.500 km², une population d’environ 3,25 millions d’habitants, près de 369 km de frontière avec le Cambodge, quatre postes-frontières internationaux et un port international, Tây Ninh bénéficie d’atouts uniques pour jouer un rôle clé dans l’espace économique régional.

Pour la période 2025-2030, la province s’est fixé pour objectif de bâtir une économie dynamique et durable, de devenir un centre de connexion stratégique entre le Sud-Est et le Delta du Mékong, tout en s’affirmant comme une plateforme d’échanges commerciaux avec le Cambodge.

Parallèlement, Tây Ninh entend accélérer son intégration internationale, promouvoir vigoureusement les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique globale, tout en associant ces efforts à une croissance verte, au développement de l’économie circulaire et à une adaptation proactive au changement climatique. Le développement économique est appelé à aller de pair avec la construction d’une société civilisée, d’un environnement de vie sûr, d’une gouvernance moderne et efficace, ainsi qu’avec la garantie de la défense nationale et de la sécurité, afin d’améliorer durablement la qualité de vie de la population.

Afin de concrétiser ces ambitions, la province met en œuvre trois percées stratégiques et quatre priorités majeures définies par le Ier Congrès du Comité provincial du Parti. La première priorité consiste à établir un nouveau modèle de croissance visant à élargir l’échelle de l’économie, à améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité globale. Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique sont identifiées comme les principaux moteurs de croissance, avec un accent particulier sur l’économie numérique et l’économie des données, tout en continuant à valoriser les secteurs traditionnels, notamment l’industrie, les services et l’agriculture de haute technologie, et en posant progressivement les bases d’industries de pointe et modernes.

La deuxième priorité porte sur la mobilisation maximale des ressources en faveur du développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport multimodales, afin d’assurer une connectivité fluide et efficace avec Hô Chi Minh-Ville, les régions voisines et le Cambodge. Tây Ninh met actuellement en œuvre plusieurs projets de transport clés, notamment des axes de liaison régionaux, des routes de ceinture et des autoroutes stratégiques. Une fois achevés, ces projets devraient lever les principaux goulets d’étranglement, renforcer l’attractivité de la province et libérer pleinement son potentiel de développement.

La troisième priorité vise à promouvoir fortement les activités scientifiques et technologiques, à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat, et à construire des bases de données considérées comme une ressource stratégique pour la transformation numérique. La province prévoit de mettre en service un Centre provincial de l’innovation en 2026 et de développer une zone industrielle dédiée aux technologies de pointe et au numérique, accompagnée de politiques de soutien à l’innovation technologique et à la modernisation des modèles économiques des entreprises.

Enfin, Tây Ninh accorde une attention particulière au développement et à l’attraction des ressources humaines, notamment des talents hautement qualifiés dans les domaines scientifiques et technologiques. La province s’attache à bâtir une administration compétente et moderne, encourageant l’initiative, la créativité et la responsabilité, tout en améliorant continuellement l’environnement d’investissement et en accélérant la réforme administrative afin de réduire les coûts et les délais pour les entreprises.

Grâce aux efforts déployés, la croissance économique de Tây Ninh a atteint 9,52% en 2025, se classant au 8ᵉ rang national, constituant ainsi une base solide pour viser une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Les autorités provinciales se disent convaincues que, sous la direction du Parti et dans l’élan du XIVᵉ Congrès national, Tây Ninh poursuivra un développement rapide et durable, contribuant activement à l’essor du pays dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN