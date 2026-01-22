XIVe Congrès national du Parti

La "force de caractère" du Parti, un socle pour permettre au Vietnam de surmonter les défis

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam constitue un événement politique d’une importance particulière, appelant à définir la vision, la ligne politique et les stratégies de développement du pays à moyen et long terme. Il se tient dans un contexte où le Vietnam vient de traverser la période 2021-2025, marquée par de nombreuses difficultés mais aussi par des acquis majeurs et globaux, jetant des bases solides pour une nouvelle étape de développement.

>> XIVe Congrès du Parti : un message de stabilité et d'équilibre dans un monde en pleine mutation

>> Le gouvernement vietnamien s'engage à édifier une organisation du Parti intègre et solide

>> Le XIVᵉ Congrès du PCV sous le regard confiant des ambassadeurs étrangers

>> Tây Ninh ambitionne une percée majeure et s’affirme comme pôle de connexion stratégique

Photo : VNA/CVN

C’est précisément dans ce contexte que le mot-clé "force de caractère" est largement employé par des intellectuels et des chercheurs étrangers ainsi que par des experts d’origine vietnamienne pour qualifier le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam et le tableau d’ensemble du développement national.

S’exprimant auprès d’un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Cambodge, le Master Uch Leang, chef par intérim du Département des études Asie-Afrique et Moyen-Orient de l’Institut des relations internationales du Cambodge (Académie royale du Cambodge), également président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam, a estimé qu’au cours des cinq dernières années, le Vietnam a dû faire face à des défis sans précédent, allant de la pandémie de COVID-19 aux turbulences de l’économie mondiale, en passant par les mutations rapides de la géopolitique et de la science-technologie.

Selon lui, la "force de caractère" est le terme qui reflète le plus fidèlement le rôle dirigeant du Parti et les réalisations remarquables obtenues par le Vietnam durant cette période.

D’après l’analyse de l’universitaire Uch Leang, la force de caractère du Parti communiste du Vietnam se manifeste clairement sur trois plans.

Premièrement, dans la capacité à diriger et à prendre des décisions justes, rapides et résolues face à la pandémie de COVID-19, permettant de maîtriser efficacement la situation sanitaire, d’assurer la sécurité sociale et de maintenir les chaînes de production et d’activités économiques. Cela témoigne de l’expérience et de la compétence du Parti en période de crise.

Deuxièmement, cette force de caractère se reflète dans la conduite du développement économique. Dans un contexte mondial instable et imprévisible, le Vietnam est parvenu à maintenir une dynamique de croissance, tout en accélérant la transformation numérique et le développement de l’économie verte, s’adaptant avec souplesse aux nouvelles tendances de développement. Troisièmement, la position et le rôle internationaux du Vietnam n’ont cessé de se renforcer grâce à une participation active aux forums multilatéraux et à l’approfondissement des relations extérieures, contribuant ainsi à forger l’image d’un Vietnam pacifique, stable et digne de confiance.

Par ailleurs, l’expert cambodgien a souligné que la force de caractère du Parti se manifeste également dans les efforts de construction et de rectification du Parti, menés avec un sens élevé des responsabilités envers le peuple. L’intensification de la lutte contre la corruption, la constitution d’un contingent de cadres compétents et intègres, ainsi que la défense ferme du fondement idéologique du Parti ont contribué à renforcer la confiance du public et la solidité interne du système politique.

Partageant la même analyse, le docteur Heng LiHong, vice-président et secrétaire général de l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge, a estimé que la "force de caractère" constitue l’empreinte marquante de la direction du Parti communiste du Vietnam face aux évolutions complexes de la situation régionale et mondiale. Selon lui, le Parti a fait preuve d’une grande fermeté politique, d’une constance dans les objectifs de développement, tout en faisant preuve de souplesse et de créativité dans la direction et la gestion.

Le Docteur Heng LiHong a particulièrement salué la détermination du Parti dans les travaux de construction et de rectification du Parti, dans la lutte contre la corruption et les pratiques négatives selon le principe de tolérance zéro et sans exception, ainsi que dans la promotion des percées stratégiques en matière d’institutions, d’infrastructures et de développement des ressources humaines. Cette force de caractère a permis au Vietnam de préserver la stabilité politique et sociale, de relancer et de développer l’économie, tout en rehaussant son prestige et sa position sur la scène internationale.

De l’avis général, fort de cette "force de caractère" éprouvée par la pratique, le XIVe Congrès du Parti continuera de définir des orientations stratégiques majeures, créant un nouvel élan pour permettre au Vietnam d’entrer dans une phase de développement nouvelle, animé par une confiance, des aspirations et une détermination accrues.

VNA/CVN