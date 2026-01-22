XIVe Congrès du Parti : communiqué de presse de la 4e journée de travail

Le 22 janvier, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a poursuivi ses travaux tout au long de la journée, consacrés à l’examen et à la mise en œuvre des questions relatives au travail du personnel du Comité central du Parti du XIV e mandat. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, président du présidium, a dirigé la séance.

Au nom du présidium, Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l’organisation, a présenté le rapport du Comité central du XIIIe mandat sur le travail du personnel du Comité central du XIVe mandat.

Le Congrès a débattu et adopté, par vote, le nombre de membres du Comité central du Parti du XIVe mandat, fixé à 200 membres, dont 180 membres titulaires et 20 membres suppléants.

Les délégués ont travaillé au sein de leurs délégations pour étudier et débattre du rapport sur le travail du personnel, ainsi que des candidatures et des propositions et examiner les documents et dossiers relatifs au personnel.

Le Présidium a entendu les rapports des chefs de délégation sur les discussions relatives au travail du personnel, aux candidatures et propositions, ainsi qu’aux cas de retrait des listes de candidats au Comité central du Parti du XIVe mandat.

Le Présidium a ensuite soumis au Congrès, pour adoption, la liste des candidats au Comité central du Parti du XIVe mandat, procédé à l’élection de la commission de dépouillement, laquelle a ensuite guidé le déroulement de l’élection.

Le Congrès a organisé le vote, proclamé les résultats et adopté la liste des membres élus au Comité central du Parti du XIVe mandat.

Le 23 janvier, dans la matinée, les délégués du Congrès seront en pause tandis que le Comité central du XIVe mandat tiendra sa première réunion. L’après-midi sera consacré à la séance de clôture du Congrès.

