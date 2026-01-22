>> Un expert chinois met en lumière l’importance du XIVᵉ Congrès du PCV pour le Vietnam
|Lors du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Voici la liste complète des membres officiels nouvellement élus du XIVe Comité central du Parti :
1. Tô Lâm, Secrétaire général du Comité central du Parti, Secrétaire de la Commission militaire centrale
2. Dào Tuân Anh, Général de division, secrétaire adjoint du Comité du Parti, Commandant du Corps d’armée 34, ministère de la Défense
3. Trân Van Bac, Général de brigade, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Commandant de la Région militaire 2, ministère de la Défense
4. Dô Thanh Binh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Ministre de l’Intérieur, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation
5. Lê Hai Binh, Membre suppléant du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti, Vice-directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh
6. Doàn Xuân Buong, Général de brigade, Secrétaire du Comité du Parti, Commissaire politique de la Région militaire 4, ministère de la Défense
7. Dô Van Chiên, Membre du Bureau politique, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vice-président permanent de l’Assemblée nationale
8. Hoàng Duy Chinh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Vice-président permanent du Conseil des affaires ethniques de la 15e Assemblée nationale
9. Nguyên Tân Cuong, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence de la Commission militaire centrale, Général d’armée, Chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, Vice-ministre de la Défense
10. Nguyên Manh Cuong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-ministre des Affaires étrangères
11. Nguyên Hông Diên, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale
12. Dang Van Dung, Membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti, Vice-président de la Commission centrale des affaires internes
13. Doàn Anh Dung, Vice-président de la Commission centrale de contrôle
14. Hoàng Trung Dung, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation
15. Hô Quôc Dung, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Vice-Premier ministre
16. Nguyên Khac Dinh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vice-président de l’Assemblée nationale
17. Luong Quôc Doàn, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Président de l’Union des agriculteurs du Vietnam
18. Nguyên Quôc Doàn, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-inspecteur général permanent de l’Inspection gouvernementale
19. Nguyên Huu Dông, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission des affaires des députés de la 15e Assemblée nationale, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation
20. Dang Hông Duc, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, Général de division, Vice-ministre de la Sécurité publique
21. Nguyên Quang Duc, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Vice-président de la Commission centrale de la Sensibilisation, de l’Éducation et de la Mobilisation des masses
22. Nguyên Van Gâu, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense
23. Phan Van Giang, Membre du Bureau politique, Membre de la permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, Général d’armée, Ministre de la Défense
24. Nguyên Thi Thu Hà, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Vice-chef permanent du Bureau du Comité central du Parti
25. Vu Hai Hà, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale
26. Lê Khanh Hai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Chef du Bureau du Président de la République
27. Lê Ngoc Hai, Général de division, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Commandant de la Région militaire 5, Ministère de la Défense
28. Ngô Dông Hai, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de la Sensibilisation, de l’Éducation et de la Mobilisation des masses
29. Nguyên Long Hai, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti des organes centraux du Parti
30. Nguyên Thanh Hai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de la 15e Assemblée nationale
31. Nguyên Van Hiên, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense
32. Trân Thi Hiên, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Vice-présidente de la Commission centrale de contrôle
33. Nguyên Sy Hiêp, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-chef du Bureau du Gouvernement
34. Phan Chi Hiêu, Membre de la permanence du Comité du Parti, Vice-ministre de la Justice
35. Bùi Thi Minh Hoài, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam
36. Nguyên Thi Hông, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti du Gouvernement, Gouverneure de la Banque d’État du Vietnam
37. Doàn Minh Huân, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh
38. Lê Manh Hùng, Membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti du Gouvernement, Ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce
39. Lê Quôc Hùng, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence de la Commission policière centrale ; Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Sécurité publique
40. Bùi Quang Huy, Membre suppléant du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh
41. Duong Quôc Huy, Membre de la permanence du Comité du Parti, Inspecteur général adjoint du gouvernement
42. Lê Minh Hung, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de l'organisation
43. Nguyên Duc Hung, Général de division, Secrétaire du Comité du Parti, commissaire politique de la Région militaire 3, Ministère de la Défense
44. Trân Tiên Hung, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de contrôle
45. Nguyên Dinh Khang, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations centrales de masse, Vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Président de la Confédération générale du travail du Vietnam
46. Trân Viêt Khoa, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d'armée, Vice-secrétaire du Comité du Parti, Directeur de l’Académie nationale de défense, Ministère de la Défense
47. Vu Trung Kiên, Général de division, Vice-secrétaire du Comité du Parti, commandant des gardes-frontières, Ministère de la Défense
48. Dào Hông Lan, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre de la Santé
49. Nguyên Ngoc Lâm, Membre de la permanence du Comité central du Parti de la sécurité publique, Général de corps d'armée, Vice-ministre de la Sécurité publique
50. Nguyên Thanh Lâm, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Directeur général de la Télévision du Vietnam
51. Trân Thanh Lâm, Vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses
52. Trinh Manh Linh, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation
53. Nguyên Hông Linh, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission central de contrôle
54. Nguyên Phi Long, Membre suppléant du Comité central du Parti, Vice-secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations centrales de masse
55. Nguyên Van Long, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, général de corps d'armée, Vice-ministre de la Sécurité publique
56. Lê Van Loi, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam
57. Nguyên Thi Thanh Mai, Secrétaire du Comité du Parti, Directrice de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville
58. Phan Van Mai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Président de la Commission économique et financière de la 15e Assemblée nationale
59. Lê Quang Manh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Secrétaire général - Chef du Bureau de l'Assemblée nationale
60. Lâm Van Mân, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Président du Conseil des ethnies de la 15e Assemblée nationale
61. Trân Thanh Mân, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Président de l'Assemblée nationale
62. Lê Quôc Minh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti des agences centrales du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple), Vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, Président de l'Association des journalistes du Vietnam
63. Trân Hông Minh, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, ministre de la Construction
64. Pham Hoài Nam, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d'armée, Vice-ministre de la Défense
65. Hà Thi Nga, Membre du Comité central du Parti, Vice-secrétaire permanente du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations centrales de masse, Vice-présidente et Secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam
66. Lê Thi Nga, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence de l'Assemblée nationale, Vice-présidente permanente de la Commission des pétitions et du contrôle des citoyens de la 15e Assemblée nationale
67. Nguyên Thanh Nghi, Membre du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale des politiques et des stratégies
68. Nguyên Trong Nghia, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Membre de la permanence de la Commission militaire centrale, Général, Président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam
69. Bùi Van Nghiêm, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures
70. Trân Thanh Nghiêm, Membre de la Commission militaire centrale, vice-amiral, commandant de la Marine, ministre de la Défense
71. Nguyên Quang Ngoc, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d'armée, Vice-ministre de la Défense
72. Nguyên Thi Bich Ngoc, Vice-secrétaire permanent du Comité du Parti, Vice-ministre des Finances
73. Chiêm Thông Nhât, Général de brigade, Commandant adjoint et Chef d'état-major de la Région militaire 9, Ministère de la Défense
74. Nguyên Hai Ninh, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, ministre de la Justice
75. La Công Phuong, Général de division, Secrétaire du Comité du Parti, Commissaire politique de la Région militaire 1, Ministère de la Défense
76. Lê Hông Quang, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures
77. Luong Tam Quang, Membre du Bureau politique, Membre de la permanence du Comité du Parti gouvernemental, Secrétaire de la Commission policière centrale, Général, Ministre de la Sécurité publique
78. Nguyên Van Quang, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti, Président de la Cour suprême populaire
79. Vu Hai Quân, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire permanent adjoint du Comité du Parti, Vice-ministre permanent des Sciences et des Technologies
80. Thai Thanh Quy, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence des organes centraux du Parti, Vice-président permanent de la Commission centrale des politiques et des stratégies
81. Trinh Van Quyêt, Secrétaire du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses
82. Hoàng Minh Son, Secrétaire du Comité du Parti, Directeur de l’Université nationale de Hanoï
83. Nguyên Kim Son, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre de l’Éducation et de la Formation
84. Vu Hông Son, Général de division, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, commandant des Forces de défense aérienne – de l’Armée de l’air, Ministère de la Défense
85. Dô Tiên Sy, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Directeur général de la Voix du Vietnam
86. Nguyên Thành Tâm, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation
87. Lê Duc Thai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense
88. Trân Hong Thai, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam
89. Lâm Thi Phuong Thanh, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti, Vice-ministre permanente de la Culture, des Sports et du Tourisme
90. Nguyên Thi Thanh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vice-présidente de l’Assemblée nationale
91. Trân Sy Thanh, Membre du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de contrôle
92. Dinh Huu Thành, Vice-président de la Commission centrale de contrôle
93. Nguyên Truong Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense
94. Nguyên Van Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre des Finances
95. Pham Tât Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti des organes centraux du Parti, Vice-président de la de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses
96. Tào Duc Thang, Général de division, secrétaire adjoint du Comité du Parti, Président et directeur général du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel)
97. Trân Duc Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement
98. Lê Xuân Thê, Général de division, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, commandant de la Région militaire n°7, ministère de la Défense
99. Lê Xuân Thuân Général de brigade, secrétaire adjoint du Comité du Parti, commandant du 12ᵉ Corps d’armée, Ministère de la Défense
100. Lê Thi Thuy, Membre du Comité central du Parti, secrétaire adjointe du Comité du Parti du gouvernement
101. Nguyên Huy Tiên, Membre de la Permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Procureur général du Parquet populaire suprême
102. Dang Khanh Toàn, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Chef adjoint du Bureau du Comité central du Parti
103. Truong Thiên Tô, Général de corps d’armée, Vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam
104. Lê Tân Toi, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de la 15e Assemblée nationale
105. Pham Thi Thanh Trà, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Vice-Première ministre
106. Nguyên Hai Trâm, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la Cour populaire suprême
107. Lê Minh Tri, Secrétaire du Comité central du Parti, Vice-chef permanent de la Commission centrale des affaires intérieures
108. Hà Quôc Tri, Vice-président de la Commission centrale de contrôle
109. Lê Hoài Trung, Secrétaire du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti du Gouvernement, ministre des Affaires étrangères
110. Trân Câm Tu, Membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, secrétaire du Comité du Parti des organes centraux du Parti
111. Ngô Van Tuân, Membre du Comité central du Parti, membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, auditeur général de l’État
112. Nguyên Anh Tuân, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale des politiques et stratégies
113. Pham Gia Tuc, Membre du Comité central du Parti, Chef du Bureau du Comité central du Parti
114. Hoàng Thanh Tùng, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission juridique et judiciaire de la 15e Assemblée nationale
115. Pham The Tùng, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Sécurité publique
116. Dô Xuân Tung, Général de corps d’armée, Vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam
117. Lê Van Tuyên, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Sécurité publique
118. Nguyên Thi Tuyên, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Présidente de l’Union des femmes du Vietnam
119. Bùi Thi Quynh Vân, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti, Vice-présidente de la Commission centrale de l’Organisation
120. Nguyên Dac Vinh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission de la culture et des affaires sociales de la 15e Assemblée nationale
121. Nguyên Minh Vu, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Vice-ministre permanent du ministère des Affaires étrangères
122. Vo Thi Anh Xuân, Membre du Comité central du Parti, Vice-présidente de la République
123. Duong Trung Y, Membre permanent du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Rédacteur en chef de la revue "Công san"
BLOC LOCAL
124. Cao Thi Hoa An, Secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la province de Dak Lak, Présidente du Conseil populaire de la province de Dak Lak
125. Phan Thang An, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Cao Bang
126. Nguyên Doan Anh, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa
127. Nguyên Hoài Anh, Membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa, Président du Comité populaire de la province de Thanh Hoa
128. Pham Duc Ân, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Président du Comité populaire de la ville de Dà Nang
129. Lê Ngoc Châu, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, président du Comité populaire de la ville de Hai Phong
130. Lê Tiên Châu, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la vile de Hai Phong, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la ville de Hai Phong
131. Ngô Chi Cuong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Dông Thap, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Dông Thap
132. Quan Minh Cuong, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Quang Ninh
133. Trân Tiên Dung, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Dien Bien
134. Pham Dai Duong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho
135. Nguyên Trong Dông, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hanoï
136. Nguyên Van Duoc, Membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville
137. Nguyên Hoàng Giang, Secrétaire adjoint de la province de Quang Ngai, Président du Comité populaire de la province de Quang Ngai
138. Nguyên Hô Hai, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Cà Mau
139. Nguyên Tiên Hai, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de An Giang
140. Tôn Ngoc Hanh, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Dong Nai, Président du Conseil populaire de la province de Dong Nai
141. Nguyên Manh Hùng, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Tay Ninh, Président du Conseil populaire de la province de Tây Ninh
142. Trinh Viêt Hùng, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lào Cai, Président du Conseil populaire de la province de Lao Cai
143. Y Thanh Hà Nie Kdam, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lâm Dông, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Lâm Dông
144. Hoàng Quôc Khanh, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lang Son
145. Nguyên Duy Lâm, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Hà Tinh
146. Trân Van Lâu, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Long
147. Hâu A Lênh, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Tuyên Quang
148. Nguyên Phuoc Lôc, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Président du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville
149. Vo Van Minh, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville
150. Hô Van Mung, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de An Giang, Président du Comité populaire de la province de An Giang
151. Hô Van Muoi, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Lam Dong, Président du Comité populaire de la province de Lâm Dông
152. Lê Minh Ngân, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lai Châu
153. Nguyên Huu Nghia, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Hung Yên
154. Hoàng Van Nghiêm, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Son La
155. Nguyên Duy Ngoc, Membre du Politburo, Secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoï
156. Pham Quang Ngoc, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Hung Yen, Président du Comité populaire de la province de Hung Yên
157. Thai Dai Ngoc, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Gia Lai
158. Hô Van Niên, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai
159. Dang Xuân Phong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Ninh Ninh
160. Lê Quôc Phong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville
161. Trân Phong, secrétaire adjoint du Comité du Parti, président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa
162. Nguyên Van Phuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri
163. Lê Ngoc Quang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Dà Nang
164. Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville
165. Nguyên Van Quyêt, secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh
166. Nguyên Hông Thai, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh
167. Dông Van Thanh, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de la ville de Cân Tho
168. Nghiêm Xuân Thành, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa
169. Vu Dai Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hanoï
170. Nguyên Khac Thân, secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An
171. Nguyên Khac Toan, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de la ville de Huê
172. Luong Nguyên Minh Triêt, membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak
173. Nguyên Dinh Trung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Huê
174. Trinh Xuân Truong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyên
175. Pham Anh Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Gia Lai
176. Trân Huy Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Ninh Binh
177. Vuong Quôc Tuân, membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Thai Nguyên
178. Lê Quang Tùng, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Cân Tho
179. Vu Hông Van, secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Dông Nai
180. Hô Thi Hoàng Yên, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti de Vinh Long
La liste des membres suppléants du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat
1. Nguyên Hai Anh, Colonel, Commandant adjoint de la 12ᵉ division, Ministère de la Défense
2. Nguyên Tuân Anh, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Lai Châu
3. Nguyên Manh Cuong, Membre de la Permanence du Comité du Parti, Vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville
4. Bùi Quôc Dung, Membre de la Permanence du Comité du Parti ; Auditeur général adjoint de l’Audit d’État
5. Nguyên Huy Dung, Membre à plein temps du Comité de pilotage central pour le développement des sciences et des technologies, l’innovation et la transformation numérique
6. Nguyên Minh Dung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti ; Président du Conseil populaire provincial de Vinh Long
7. Bùi Thê Duy, Membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti, Vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies
8. Trân Duy Dông, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Président du Comité populaire de la province de Phu Tho
9. Vu Manh Hà, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti ; Vice-ministre permanent de la Santé
10. Lê Hai Hoa, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, Président du Comité populaire de la province de Cao Bang
11. U Huân, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, chef de la délégation provinciale des députés de la 15e législature, Président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Quang Ngai
12. Dô Huu Huy, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Dak Lak
13. Nguyên Hông Phong, Secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa
14. Bùi Hoàng Phuong, Membre de la Permanence du Comité du Parti, Vice-ministre des Sciences et des Technologies
15. Trân Quân, Directeur du Trésor de l’État, Ministère des Finances
16. Trân Dang Quynh, Général de brigade, Assistant du secrétaire général du Parti, officier de la Sécurité publique populaire détaché
17. Nguyên Minh Triêt, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti des organes, secrétaire permanent de l’Union centrale de la Jeunesse, président de l’Union centrale des étudiants du Vietnam
18. Hô Xuân Truong, Secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa
19. Bùi Anh Tuân, Assistant du membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat
20. Mua A Vàng, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Diên Biên.
VNA/CVN