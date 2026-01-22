La liste des nouveaux membres élus du XIVe Comité central du Parti a été annoncée

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a annoncé les résultats et approuvé la liste des 200 nouveaux membres élus au XIV e Comité central du Parti, dont 180 membres officiels et 20 membres suppléants, le 22 janvier après-midi.

Voici la liste complète des membres officiels nouvellement élus du XIVe Comité central du Parti :

1. Tô Lâm, Secrétaire général du Comité central du Parti, Secrétaire de la Commission militaire centrale

2. Dào Tuân Anh, Général de division, secrétaire adjoint du Comité du Parti, Commandant du Corps d’armée 34, ministère de la Défense

3. Trân Van Bac, Général de brigade, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Commandant de la Région militaire 2, ministère de la Défense

4. Dô Thanh Binh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Ministre de l’Intérieur, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation

5. Lê Hai Binh, Membre suppléant du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti, Vice-directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh

6. Doàn Xuân Buong, Général de brigade, Secrétaire du Comité du Parti, Commissaire politique de la Région militaire 4, ministère de la Défense

7. Dô Van Chiên, Membre du Bureau politique, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vice-président permanent de l’Assemblée nationale

8. Hoàng Duy Chinh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Vice-président permanent du Conseil des affaires ethniques de la 15e Assemblée nationale

9. Nguyên Tân Cuong, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence de la Commission militaire centrale, Général d’armée, Chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, Vice-ministre de la Défense

10. Nguyên Manh Cuong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-ministre des Affaires étrangères

11. Nguyên Hông Diên, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale

12. Dang Van Dung, Membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti, Vice-président de la Commission centrale des affaires internes

13. Doàn Anh Dung, Vice-président de la Commission centrale de contrôle

14. Hoàng Trung Dung, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation

15. Hô Quôc Dung, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Vice-Premier ministre

16. Nguyên Khac Dinh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vice-président de l’Assemblée nationale

17. Luong Quôc Doàn, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Président de l’Union des agriculteurs du Vietnam

18. Nguyên Quôc Doàn, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-inspecteur général permanent de l’Inspection gouvernementale

19. Nguyên Huu Dông, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission des affaires des députés de la 15e Assemblée nationale, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation

20. Dang Hông Duc, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, Général de division, Vice-ministre de la Sécurité publique

21. Nguyên Quang Duc, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Vice-président de la Commission centrale de la Sensibilisation, de l’Éducation et de la Mobilisation des masses

22. Nguyên Van Gâu, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense

23. Phan Van Giang, Membre du Bureau politique, Membre de la permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, Général d’armée, Ministre de la Défense

24. Nguyên Thi Thu Hà, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Vice-chef permanent du Bureau du Comité central du Parti

25. Vu Hai Hà, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale

26. Lê Khanh Hai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Chef du Bureau du Président de la République

27. Lê Ngoc Hai, Général de division, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Commandant de la Région militaire 5, Ministère de la Défense

28. Ngô Dông Hai, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de la Sensibilisation, de l’Éducation et de la Mobilisation des masses

29. Nguyên Long Hai, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti des organes centraux du Parti

30. Nguyên Thanh Hai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de la 15e Assemblée nationale

31. Nguyên Van Hiên, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense

32. Trân Thi Hiên, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Vice-présidente de la Commission centrale de contrôle

33. Nguyên Sy Hiêp, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-chef du Bureau du Gouvernement

34. Phan Chi Hiêu, Membre de la permanence du Comité du Parti, Vice-ministre de la Justice

35. Bùi Thi Minh Hoài, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam

36. Nguyên Thi Hông, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti du Gouvernement, Gouverneure de la Banque d’État du Vietnam

37. Doàn Minh Huân, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh

38. Lê Manh Hùng, Membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti du Gouvernement, Ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce

39. Lê Quôc Hùng, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence de la Commission policière centrale ; Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Sécurité publique

40. Bùi Quang Huy, Membre suppléant du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh

41. Duong Quôc Huy, Membre de la permanence du Comité du Parti, Inspecteur général adjoint du gouvernement

42. Lê Minh Hung, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de l'organisation

43. Nguyên Duc Hung, Général de division, Secrétaire du Comité du Parti, commissaire politique de la Région militaire 3, Ministère de la Défense

44. Trân Tiên Hung, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de contrôle

45. Nguyên Dinh Khang, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations centrales de masse, Vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Président de la Confédération générale du travail du Vietnam

46. Trân Viêt Khoa, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d'armée, Vice-secrétaire du Comité du Parti, Directeur de l’Académie nationale de défense, Ministère de la Défense

47. Vu Trung Kiên, Général de division, Vice-secrétaire du Comité du Parti, commandant des gardes-frontières, Ministère de la Défense

48. Dào Hông Lan, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre de la Santé

49. Nguyên Ngoc Lâm, Membre de la permanence du Comité central du Parti de la sécurité publique, Général de corps d'armée, Vice-ministre de la Sécurité publique

50. Nguyên Thanh Lâm, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Directeur général de la Télévision du Vietnam

51. Trân Thanh Lâm, Vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses

52. Trinh Manh Linh, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation

53. Nguyên Hông Linh, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission central de contrôle

54. Nguyên Phi Long, Membre suppléant du Comité central du Parti, Vice-secrétaire du Comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations centrales de masse

55. Nguyên Van Long, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, général de corps d'armée, Vice-ministre de la Sécurité publique

56. Lê Van Loi, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam

57. Nguyên Thi Thanh Mai, Secrétaire du Comité du Parti, Directrice de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville

58. Phan Van Mai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Président de la Commission économique et financière de la 15e Assemblée nationale

59. Lê Quang Manh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Secrétaire général - Chef du Bureau de l'Assemblée nationale

60. Lâm Van Mân, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, Président du Conseil des ethnies de la 15e Assemblée nationale

61. Trân Thanh Mân, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale, Président de l'Assemblée nationale

62. Lê Quôc Minh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti des agences centrales du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple), Vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, Président de l'Association des journalistes du Vietnam

63. Trân Hông Minh, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, ministre de la Construction

64. Pham Hoài Nam, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d'armée, Vice-ministre de la Défense

65. Hà Thi Nga, Membre du Comité central du Parti, Vice-secrétaire permanente du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations centrales de masse, Vice-présidente et Secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam

66. Lê Thi Nga, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence de l'Assemblée nationale, Vice-présidente permanente de la Commission des pétitions et du contrôle des citoyens de la 15e Assemblée nationale

67. Nguyên Thanh Nghi, Membre du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale des politiques et des stratégies

68. Nguyên Trong Nghia, Membre du Bureau politique, Secrétaire du Comité central du Parti, Membre de la permanence de la Commission militaire centrale, Général, Président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam

69. Bùi Van Nghiêm, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures

70. Trân Thanh Nghiêm, Membre de la Commission militaire centrale, vice-amiral, commandant de la Marine, ministre de la Défense

71. Nguyên Quang Ngoc, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d'armée, Vice-ministre de la Défense

72. Nguyên Thi Bich Ngoc, Vice-secrétaire permanent du Comité du Parti, Vice-ministre des Finances

73. Chiêm Thông Nhât, Général de brigade, Commandant adjoint et Chef d'état-major de la Région militaire 9, Ministère de la Défense

74. Nguyên Hai Ninh, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, ministre de la Justice

75. La Công Phuong, Général de division, Secrétaire du Comité du Parti, Commissaire politique de la Région militaire 1, Ministère de la Défense

76. Lê Hông Quang, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale des affaires intérieures

77. Luong Tam Quang, Membre du Bureau politique, Membre de la permanence du Comité du Parti gouvernemental, Secrétaire de la Commission policière centrale, Général, Ministre de la Sécurité publique

78. Nguyên Van Quang, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti, Président de la Cour suprême populaire

79. Vu Hai Quân, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire permanent adjoint du Comité du Parti, Vice-ministre permanent des Sciences et des Technologies

80. Thai Thanh Quy, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence des organes centraux du Parti, Vice-président permanent de la Commission centrale des politiques et des stratégies

81. Trinh Van Quyêt, Secrétaire du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses

82. Hoàng Minh Son, Secrétaire du Comité du Parti, Directeur de l’Université nationale de Hanoï

83. Nguyên Kim Son, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre de l’Éducation et de la Formation

84. Vu Hông Son, Général de division, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, commandant des Forces de défense aérienne – de l’Armée de l’air, Ministère de la Défense

85. Dô Tiên Sy, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Directeur général de la Voix du Vietnam

86. Nguyên Thành Tâm, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale de l’Organisation

87. Lê Duc Thai, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense

88. Trân Hong Thai, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam

89. Lâm Thi Phuong Thanh, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti, Vice-ministre permanente de la Culture, des Sports et du Tourisme

90. Nguyên Thi Thanh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Vice-présidente de l’Assemblée nationale

91. Trân Sy Thanh, Membre du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de contrôle

92. Dinh Huu Thành, Vice-président de la Commission centrale de contrôle

93. Nguyên Truong Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Commission militaire centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Défense

94. Nguyên Van Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre des Finances

95. Pham Tât Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti des organes centraux du Parti, Vice-président de la de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses

96. Tào Duc Thang, Général de division, secrétaire adjoint du Comité du Parti, Président et directeur général du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel)

97. Trân Duc Thang, Membre du Comité central du Parti, Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du gouvernement, Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement

98. Lê Xuân Thê, Général de division, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, commandant de la Région militaire n°7, ministère de la Défense

99. Lê Xuân Thuân Général de brigade, secrétaire adjoint du Comité du Parti, commandant du 12ᵉ Corps d’armée, Ministère de la Défense

100. Lê Thi Thuy, Membre du Comité central du Parti, secrétaire adjointe du Comité du Parti du gouvernement

101. Nguyên Huy Tiên, Membre de la Permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Procureur général du Parquet populaire suprême

102. Dang Khanh Toàn, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti, Chef adjoint du Bureau du Comité central du Parti

103. Truong Thiên Tô, Général de corps d’armée, Vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam

104. Lê Tân Toi, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de la 15e Assemblée nationale

105. Pham Thi Thanh Trà, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti du Gouvernement, Vice-Première ministre

106. Nguyên Hai Trâm, Membre de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la Cour populaire suprême

107. Lê Minh Tri, Secrétaire du Comité central du Parti, Vice-chef permanent de la Commission centrale des affaires intérieures

108. Hà Quôc Tri, Vice-président de la Commission centrale de contrôle

109. Lê Hoài Trung, Secrétaire du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti du Gouvernement, ministre des Affaires étrangères

110. Trân Câm Tu, Membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, secrétaire du Comité du Parti des organes centraux du Parti

111. Ngô Van Tuân, Membre du Comité central du Parti, membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, auditeur général de l’État

112. Nguyên Anh Tuân, Membre du Comité central du Parti, Vice-président de la Commission centrale des politiques et stratégies

113. Pham Gia Tuc, Membre du Comité central du Parti, Chef du Bureau du Comité central du Parti

114. Hoàng Thanh Tùng, Membre du Comité central du Parti, Membre de la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission juridique et judiciaire de la 15e Assemblée nationale

115. Pham The Tùng, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Sécurité publique

116. Dô Xuân Tung, Général de corps d’armée, Vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam

117. Lê Van Tuyên, Membre de la permanence de la Commission policière centrale, Général de corps d’armée, Vice-ministre de la Sécurité publique

118. Nguyên Thi Tuyên, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti du Front de la Patrie, des organisations de masse au niveau central, Vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Présidente de l’Union des femmes du Vietnam

119. Bùi Thi Quynh Vân, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti, Vice-présidente de la Commission centrale de l’Organisation

120. Nguyên Dac Vinh, Membre du Comité central du Parti, Membre de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, Président de la Commission de la culture et des affaires sociales de la 15e Assemblée nationale

121. Nguyên Minh Vu, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Vice-ministre permanent du ministère des Affaires étrangères

122. Vo Thi Anh Xuân, Membre du Comité central du Parti, Vice-présidente de la République

123. Duong Trung Y, Membre permanent du Comité du Parti des organes centraux du Parti, Rédacteur en chef de la revue "Công san"

BLOC LOCAL

124. Cao Thi Hoa An, Secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la province de Dak Lak, Présidente du Conseil populaire de la province de Dak Lak

125. Phan Thang An, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Cao Bang

126. Nguyên Doan Anh, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa

127. Nguyên Hoài Anh, Membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa, Président du Comité populaire de la province de Thanh Hoa

128. Pham Duc Ân, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, Président du Comité populaire de la ville de Dà Nang

129. Lê Ngoc Châu, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, président du Comité populaire de la ville de Hai Phong

130. Lê Tiên Châu, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la vile de Hai Phong, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la ville de Hai Phong

131. Ngô Chi Cuong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Dông Thap, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Dông Thap

132. Quan Minh Cuong, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Quang Ninh

133. Trân Tiên Dung, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Dien Bien

134. Pham Dai Duong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Phu Tho

135. Nguyên Trong Dông, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hanoï

136. Nguyên Van Duoc, Membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville

137. Nguyên Hoàng Giang, Secrétaire adjoint de la province de Quang Ngai, Président du Comité populaire de la province de Quang Ngai

138. Nguyên Hô Hai, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Cà Mau

139. Nguyên Tiên Hai, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de An Giang

140. Tôn Ngoc Hanh, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Dong Nai, Président du Conseil populaire de la province de Dong Nai

141. Nguyên Manh Hùng, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Tay Ninh, Président du Conseil populaire de la province de Tây Ninh

142. Trinh Viêt Hùng, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lào Cai, Président du Conseil populaire de la province de Lao Cai

143. Y Thanh Hà Nie Kdam, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lâm Dông, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Lâm Dông

144. Hoàng Quôc Khanh, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lang Son

145. Nguyên Duy Lâm, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Hà Tinh

146. Trân Van Lâu, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Long

147. Hâu A Lênh, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Tuyên Quang

148. Nguyên Phuoc Lôc, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Président du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville

149. Vo Van Minh, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville

150. Hô Van Mung, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de An Giang, Président du Comité populaire de la province de An Giang

151. Hô Van Muoi, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Lam Dong, Président du Comité populaire de la province de Lâm Dông

152. Lê Minh Ngân, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Lai Châu

153. Nguyên Huu Nghia, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Hung Yên

154. Hoàng Van Nghiêm, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Son La

155. Nguyên Duy Ngoc, Membre du Politburo, Secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoï

156. Pham Quang Ngoc, Secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Hung Yen, Président du Comité populaire de la province de Hung Yên

157. Thai Dai Ngoc, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Gia Lai

158. Hô Van Niên, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai

159. Dang Xuân Phong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh, Chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Ninh Ninh

160. Lê Quôc Phong, Membre du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville

161. Trân Phong, secrétaire adjoint du Comité du Parti, président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa

162. Nguyên Van Phuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri

163. Lê Ngoc Quang, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Dà Nang

164. Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville

165. Nguyên Van Quyêt, secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh

166. Nguyên Hông Thai, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh

167. Dông Van Thanh, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, président du Conseil populaire de la ville de Cân Tho

168. Nghiêm Xuân Thành, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa

169. Vu Dai Thang, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de Hanoï

170. Nguyên Khac Thân, secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An

171. Nguyên Khac Toan, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de la ville de Huê

172. Luong Nguyên Minh Triêt, membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak

173. Nguyên Dinh Trung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Huê

174. Trinh Xuân Truong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyên

175. Pham Anh Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Gia Lai

176. Trân Huy Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Ninh Binh

177. Vuong Quôc Tuân, membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Thai Nguyên

178. Lê Quang Tùng, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité municipal du Parti de Cân Tho

179. Vu Hông Van, secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des députés de la 15e législature de la province de Dông Nai

180. Hô Thi Hoàng Yên, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti de Vinh Long

La liste des membres suppléants du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat

1. Nguyên Hai Anh, Colonel, Commandant adjoint de la 12ᵉ division, Ministère de la Défense

2. Nguyên Tuân Anh, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Lai Châu

3. Nguyên Manh Cuong, Membre de la Permanence du Comité du Parti, Vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville

4. Bùi Quôc Dung, Membre de la Permanence du Comité du Parti ; Auditeur général adjoint de l’Audit d’État

5. Nguyên Huy Dung, Membre à plein temps du Comité de pilotage central pour le développement des sciences et des technologies, l’innovation et la transformation numérique

6. Nguyên Minh Dung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti ; Président du Conseil populaire provincial de Vinh Long

7. Bùi Thê Duy, Membre suppléant du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti, Vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies

8. Trân Duy Dông, Secrétaire adjoint du Comité du Parti, Président du Comité populaire de la province de Phu Tho

9. Vu Manh Hà, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti ; Vice-ministre permanent de la Santé

10. Lê Hai Hoa, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, Président du Comité populaire de la province de Cao Bang

11. U Huân, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, chef de la délégation provinciale des députés de la 15e législature, Président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Quang Ngai

12. Dô Huu Huy, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Dak Lak

13. Nguyên Hông Phong, Secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa

14. Bùi Hoàng Phuong, Membre de la Permanence du Comité du Parti, Vice-ministre des Sciences et des Technologies

15. Trân Quân, Directeur du Trésor de l’État, Ministère des Finances

16. Trân Dang Quynh, Général de brigade, Assistant du secrétaire général du Parti, officier de la Sécurité publique populaire détaché

17. Nguyên Minh Triêt, Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti des organes, secrétaire permanent de l’Union centrale de la Jeunesse, président de l’Union centrale des étudiants du Vietnam

18. Hô Xuân Truong, Secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Khanh Hoa

19. Bùi Anh Tuân, Assistant du membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat

20. Mua A Vàng, Membre suppléant du Comité central du Parti, Secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Diên Biên.

VNA/CVN