Approbation d’une planification sur le port maritime de Quang Ngai

Le ministère de la Construction vient d’approuver la planification détaillée du développement des zones terrestres et maritimes du port maritime de Quang Ngai pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

>> Le port de Cân Gio ajouté au plan national de développement des ports maritimes

>> Plus de 13,7 milliards de dollars pour moderniser le système portuaire

>> Les ports maritimes vietnamiens mettent le cap sur l’environnement

Photo : CTV/CVN

Le port maritime de Quang Ngai comprend la zone portuaire de Dung Quât, ainsi que les ports de Sa Ky, My A, et celui de Bên Dinh (île de Ly Son) et d'autres ports potentiels.

Selon le ministère de la Construction, la demande d'investissement en capital pour le système portuaire de Quang Ngai d'ici 2030 est estimée à environ 10.830 milliards de dôngs.

Le plan fixe comme objectif qu’à l'horizon 2030, le port maritime de Quang Ngai puisse accueillir entre 47,2 et 48,2 millions de tonnes de marchandises, ainsi que de 1,13 à 1,26 million de passagers. Durant cette période, 11 ports sont prévus, comprenant 41 quais d’une longueur totale de plus de 8,2 km.

La demande totale d'utilisation du sol, selon la planification jusqu’en 2030, est d’environ 217 ha (sans compter le développement des parcs industriels, logistiques, etc., associés au port), et la demande totale d'utilisation des surfaces d'eau est d'environ 28.650 ha.

VNA/CVN