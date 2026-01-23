XIVe Congrès du Parti

Faire de Thai Nguyên un pôle industriel moderne à revenu intermédiaire de la tranche élevée

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyên, Trinh Xuân Truong, a souligné que la province s’était fixé pour objectif stratégique de devenir, d’ici à 2030, un centre industriel moderne à revenu intermédiaire élevé, conformément aux orientations de développement du pays dans la nouvelle ère.

>> Thai Nguyên souhaite devenir une destination attractive pour les investisseurs américains

>> Le chef du Parti inspecte les efforts de reconstruction à Thai Nguyên

>> Thai Nguyên mise sur le thé pour se faire mousser à l’export

Photo : VNA/CVN

S’alignant sur les lignes directrices du Parti et de l’État, notamment la Résolution n°11-NQ/TW du Bureau politique, qui identifie Thai Nguyên comme un centre régional de production d’électricité, d’électronique et de mécanique de haut niveau, la province a clairement défini ses priorités de développement pour la période 2025-2030. Ces orientations ont été entérinées par le Congrès du Comité provincial du Parti.

Selon Trinh Xuân Truong, Thai Nguyên dispose de nombreux atouts stratégiques, dont une position géographique clé reliant les régions montagneuses du Nord au delta du fleuve Rouge et à Hanoï, ainsi qu’un réseau d’infrastructures de transport en constante amélioration. Ces dernières années, la province a enregistré des résultats remarquables en matière de développement industriel, et son potentiel de croissance future demeure important. Ces facteurs constituent une base solide pour le développement industriel et tertiaire, l’attraction de projets de haute technologie et la création d’une valeur ajoutée significative pour l’économie locale.

Thai Nguyên est également un pôle régional important en matière d’éducation et de santé, disposant d’une main-d’œuvre jeune et dynamique et d’un environnement d’investissement de plus en plus attractif.

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser ses ambitions, la province s’appuie sur trois piliers stratégiques. Premièrement, le développement d’infrastructures modernes et synchronisées, en particulier dans les domaines des transports, des zones industrielles et des villes intelligentes. Deuxièmement, l’accent est mis sur l’attraction des investissements et la restructuration économique vers des industries de haute technologie, telles que la transformation et la fabrication, l’électronique, la mécanique de précision et les énergies propres, parallèlement à la poursuite des réformes administratives et à la promotion de l’innovation. Troisièmement, le développement de ressources humaines hautement qualifiées est considéré comme un facteur déterminant, à travers le renforcement de la formation, de la recherche appliquée et de la coopération avec les établissements nationaux et internationaux.

Parallèlement, Thai Nguyên entend mobiliser et utiliser efficacement les ressources d’investissement, en particulier les investissements publics, afin de stimuler une croissance durable et d’atteindre l’objectif de revenu intermédiaire élevé. Le développement de la province en tant que pôle industriel moderne est ainsi perçu comme une contribution importante à la stratégie nationale de développement et à l’intégration plus profonde du Vietnam dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

VNA/CVN