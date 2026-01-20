XIVᵉ Congrès du Parti

Le secteur de l’éducation se prépare activement à un tournant stratégique

Dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par de profondes mutations nationales et mondiales, le secteur vietnamien de l’Éducation et de la Formation a non seulement accompli l’essentiel des objectifs fixés par le XIIIᵉ Congrès du Parti, mais a également posé des bases solides pour une nouvelle phase de développement.

Photo: VNA/CVN

Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a dressé un bilan global de la mise en œuvre de la Résolution du XIIIᵉ Congrès, tout en soulignant l’approche proactive et rigoureuse adoptée par l’ensemble du secteur dès l'année charnière.

Selon le ministre, les cinq dernières années ont été marquées par la poursuite résolue de la réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation, conformément à la Résolution N°29. Grâce à la direction du Parti, à l’engagement des enseignants et des cadres éducatifs, ainsi qu’au soutien de la société, de nombreux objectifs clés ont été atteints, certains même de manière anticipée.

L’un des acquis majeurs concerne l’élargissement de l’accès à l’éducation. Le système éducatif national accueille aujourd’hui plus de 24,5 millions d’apprenants à tous les niveaux. L’enseignement préscolaire, primaire et secondaire de base est universalisé, tandis que le taux d’alphabétisation dépasse 99,5%, plaçant le Vietnam parmi les pays aux résultats élevés dans ce domaine. Parallèlement, la proportion de travailleurs formés et certifiés approche les 30%, conformément aux objectifs fixés par le XIIIᵉ Congrès.

La réforme de l’enseignement général constitue un autre point fort. L’ensemble du secteur de l’Éducation et de la Formation a achevé, dans les délais impartis, la mise en œuvre du Programme d’enseignement général 2018, couvrant l’ensemble du parcours scolaire, de l’enseignement primaire à la fin du secondaire. Les résultats obtenus, tant dans l’enseignement de masse que dans l’enseignement d’excellence, sont notables, comme en témoignent les performances constantes des élèves vietnamiens aux Olympiades régionales et internationales.

Dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, l’autonomie accrue des établissements et la mobilisation des ressources sociales ont produit des effets positifs. L’offre de formation s’est élargie, notamment dans les domaines technologiques et techniques. En 2025, les étudiants inscrits dans les filières STEM représentaient plus de 33% des effectifs, contribuant à la constitution d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. De plus, plusieurs universités vietnamiennes figurent désormais dans les classements internationaux, y compris parmi les 1.000, voire les 500 meilleures institutions.

La transformation numérique constitue un autre levier stratégique. Le secteur a été pionnier dans la mise en place de bases de données éducatives nationales. Depuis 2022, la base de données nationale des élèves de l’enseignement secondaire permet l’inscription aux examens de fin d’études secondaires ainsi que les procédures d’admission à l’enseignement supérieur, entièrement réalisées sur des plateformes numériques. Il s’agit d’un résultat majeur, contribuant à renforcer la transparence, l’efficacité et l’accessibilité pour les apprenants.

En outre, la base de données du dossier d’apprentissage tout au long de la vie a été déployée et partiellement connectée au Portail national des services publics, simplifiant les démarches liées aux diplômes et certificats et générant des économies de temps et de coûts pour les citoyens et la société.

Photo : VNA/CVN

Le développement du corps enseignant, facteur fondamental et déterminant pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, constitue également une avancée importante. Les effectifs, la structure et la qualité des enseignants se sont améliorés, soutenus par des politiques renforcées de recrutement, de formation et d’incitation. La hausse du niveau d’entrée dans les établissements de formation pédagogique, ainsi que l’augmentation de la proportion d’enseignants-chercheurs titulaires d’un doctorat, témoignent de cette dynamique positive.

Abordant l’année 2025, le ministre a souligné qu’il s’agissait d’une année charnière, marquée par l’adoption de la Résolution N°71 du Bureau politique, définissant des orientations stratégiques majeures pour un développement éducatif de rupture. Sans attendre le XIVᵉ Congrès, le secteur a engagé de manière anticipée des réformes institutionnelles, notamment par la soumission de plusieurs projets de lois et résolutions clés à l’Assemblée nationale.

Pour la période à venir, le ministère entend poursuivre la modernisation du système éducatif, renforcer l’investissement dans les infrastructures, développer les ressources humaines de haute qualité et garantir l’équité dans l’accès à l’éducation, en particulier dans les régions défavorisées, frontalières et insulaires. Ces efforts visent à préparer solidement l’éducation vietnamienne à accompagner le pays dans sa nouvelle trajectoire de développement à long terme.

VNA/CVN