La nouvelle résolution culturelle suscite un large espoir chez les artistes vietnamiens

L’adoption de la Résolution N°80 sur le développement de la culture vietnamienne à l’ère nouvelle a suscité un profond enthousiasme au sein des milieux culturels et artistiques. Pour de nombreux créateurs, ce texte marque un tournant décisif, porteur de perspectives durables pour la création, la diffusion et la valorisation de la culture nationale.

>> XIVe Congrès national du Parti : faire rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes

>> Placer la culture à la juste place dans la stratégie de développement national

Photo : Vietnamplus/CVN

Promulguée à un moment charnière, alors que le pays s’engage dans une nouvelle phase de développement en vue des centenaires de la fondation du Parti et de l’État, la Résolution 80 traduit, selon les observateurs, une volonté politique forte de placer la culture au cœur du modèle de croissance. Publiée à la veille du XIVᵉ Congrès national du Parti, elle affirme l’ambition de faire de la culture un socle fondamental, une ressource endogène et un moteur structurant du développement rapide et durable du Vietnam.

Un levier attendu pour la création

Selon Niê Thanh Mai, écrivaine et présidente de l’Association de littérature et d’arts de la province de Dak Lak, également vice-présidente de l’Association des arts et lettres des minorités ethniques du Vietnam, l’annonce de la Résolution 80 a d’abord été accueillie avec une satisfaction générale par la population, notamment en raison de la reconnaissance accrue accordée à la culture.

Mais pour les artistes et écrivains, l’impact est jugé plus profond encore. Elle estime que ce texte répond à une attente de longue date du monde de la création, en ouvrant une série d’opportunités concrètes permettant aux artistes d’assumer pleinement leur rôle et leur mission au service de la société.

Photo : Vietnamplus/CVN

À ses yeux, la résolution ne se limite pas à un signal d’encouragement symbolique. Elle pourrait, au contraire, provoquer une dynamique nouvelle, tant en termes de nombre de créateurs que de qualité et de profondeur des œuvres produites. Dans certaines localités comme Dak Lak, des initiatives en faveur du développement culturel et des industries culturelles, notamment à travers le numérique, avaient déjà été engagées. La nouvelle orientation nationale vient renforcer et structurer ces efforts.

L’écrivaine souligne également l’importance de démocratiser l’accès à la culture, afin que la littérature et les arts ne soient pas réservés à un public averti, mais puissent toucher les populations des régions reculées. Elle considère par ailleurs que l’introduction des arts à l’école doit aller au-delà de l’apprentissage technique pour viser une véritable éducation esthétique, capable d’élever le niveau de sensibilité et de réception artistique des jeunes générations.

Création et responsabilités nouvelles

Niê Thanh Mai se dit particulièrement attentive aux orientations relatives au développement des arts et de la littérature des minorités ethniques, appelées à s’inscrire à la fois dans la profondeur et dans l’ouverture. Elle estime que la Résolution 80 incitera les organisations professionnelles, au niveau national comme local, à élaborer des stratégies à long terme afin de soutenir les artistes dans la création, la préservation et la promotion des identités culturelles.

Photo : Vietnamplus/CVN

Concernant les forces de création, elle souligne la nécessité de concilier le soutien aux jeunes talents, l’intégration des technologies et de l’innovation, et la valorisation des artistes chevronnés à travers des mécanismes de commande et d’encouragement. Cette articulation est jugée essentielle pour maintenir une production artistique à la fois enracinée, exigeante et en phase avec son époque.

Dans le contexte actuel, l’artiste considère que les créateurs ne peuvent plus se limiter à l’expression de leur subjectivité individuelle. Ils sont appelés à dialoguer davantage avec les enjeux contemporains et les priorités collectives. À Dak Lak, par exemple, des expositions et des activités culturelles ont accompagné les événements politiques majeurs de la province, mettant en lumière les évolutions économiques, sociales et culturelles, ainsi que la cohésion entre les communautés.

Elle observe que, lorsque la création artistique s’inscrit dans une mission plus large, elle renforce la confiance des artistes et les encourage à mettre en valeur les aspects positifs et porteurs d’avenir de la société, au-delà des seules préoccupations personnelles.

Vers un rayonnement régional et international

Les objectifs fixés par la Résolution 80, notamment l’ambition de positionner le Vietnam parmi les trois premiers pays de l’ASEAN pour les industries culturelles et de porter la contribution de la culture à 9% du PIB d’ici 2045, sont perçus comme particulièrement stimulants. Niê Thanh Mai estime que le Vietnam dispose d’un potentiel comparable à celui de pays ayant su promouvoir leur culture à l’échelle mondiale à travers le cinéma et les arts.

Photo : Vietnamplus/CVN

Elle exprime le souhait de voir les œuvres vietnamiennes franchir les frontières, attirer les visiteurs et renforcer l’attrait culturel des territoires. Selon elle, si des mécanismes adaptés sont mis en place, notamment en matière de gouvernance et de commandes publiques, les artistes et les autorités culturelles locales pourront travailler de concert pour atteindre ces objectifs ambitieux.

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti, l’écrivaine estime que le climat de confiance et d’attente est largement partagé au sein de la communauté artistique. Elle rappelle que l’attention portée par le Parti et l’État à la culture et aux artistes n’a cessé de s’intensifier au fil des années, y compris à l’égard des créateurs issus des minorités ethniques. Elle souligne toutefois que, parallèlement aux encouragements, des cadres clairs et des exigences accrues restent nécessaires afin de garantir l’efficacité et la responsabilité de chacun.

Pour elle, le soutien à la diffusion des œuvres auprès du public est un facteur clé pour assurer un impact positif de la création artistique sur la société. C’est à cette condition, conclut-elle, que la culture et les arts vietnamiens pourront s’épanouir pleinement dans cette nouvelle étape de développement.

Thao Nguyên/CVN