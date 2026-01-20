XIVe Congrès national du Parti : une responsabilité historique pour l’avenir du pays

Dans la matinée du 20 janvier, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est solennellement ouvert au Centre national des congrès à Hanoï, avec la participation de 1.586 délégués représentant les plus de 5,6 millions de membres du Parti dans tout le pays.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Présidium du Congrès, le membre du Bureau politique et président de la République, Luong Cuong, a prononcé le discours d’ouverture, soulignant que le XIVe Congrès du Parti assume une responsabilité historique particulièrement importante : non seulement définir les objectifs et les orientations des missions pour le mandat 2026-2030, mais aussi décider de questions d’importance stratégique concernant l’avenir et le destin de la nation pour les décennies à venir.

Au nom du Comité central du Parti du XIIIe mandat, le secrétaire général Tô Lâm, chef de la Sous-commission des Documents, a présenté le Rapport du Comité central du Parti du XIIIe mandat sur les documents soumis au XIVe Congrès du Parti, en mettant en lumière plusieurs contenus essentiels et les nouveautés des projets de documents afin que le Congrès les examine, en débatte et rende ses décisions.

Des projets de documents soumis au Congrès

Le système des projets de documents soumis au Congrès comprend : le projet de Rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat ; le projet de Rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de Renouveau selon l’orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années ; le projet de Rapport de bilan de 15 années de mise en œuvre des Statuts du Parti (2011-2025) et les propositions ainsi que les orientations relatives à leur révision et à leur complément.

Photo : VNA/CVN

Parmi ces documents, le projet de Rapport politique intègre de manière cohérente trois rapports (le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport de bilan du travail d’édification du Parti) pour former un ensemble unifié, complet, clairement structuré autour des priorités essentielles, concis, facile à comprendre, à mémoriser et à mettre en œuvre.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le mot d’ordre du Congrès, "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", constitue un appel solennel et un impératif de responsabilité devant l’histoire.

Le Rapport politique définit l’Objectif général qui consiste à maintenir un environnement de paix et de stabilité ; à développer rapidement et durablement le pays ; à améliorer et à élever de manière globale le niveau de vie de la population ; à affirmer l’autonomie stratégique, l’autosuffisance, la confiance et l’élan dans la nouvelle ère de la nation ; à réaliser avec succès l’objectif consistant, d’ici 2030, à devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur ; et à concrétiser la vision à l’horizon 2045 de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, un Vietnam socialiste pacifique, indépendant, démocratique, riche et puissant, prospère, civilisé et heureux. L’effort vise à atteindre un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de 10 % ou plus pour la période 2026-2030 ; le PIB par habitant devrait s’élever à environ 8.500 dollars par an d’ici 2030.

Douze orientations, six missions clés et trois percées stratégiques

Afin de réaliser ces objectifs, le Rapport politique définit 12 grandes orientations ; six missions clés et trois percées stratégiques. Le programme d’action a concrétisé des missions pouvant être mises en œuvre immédiatement. L’esprit fondamental est condensé en huit contenus essentiels, exprimant clairement l’exigence suivante : choisir avec justesse - déployer rapidement - mener jusqu’au bout - mesurer par les résultats.

Lors de la séance d’ouverture, au nom du secrétariat du Congrès, Bùi Thi Quynh Vân, membre du Comité central du Parti, vice-cheffe de la Commission centrale de l’Organisation et membre du secrétariat du Congrès, a indiqué que, jusqu’au 19 janvier 2026, le Congrès avait reçu 559 lettres et messages de félicitations émanant de 109 partis politiques, de six organisations internationales et régionales, de 16 personnalités, de 122 organisations populaires et de 306 associations de Vietnamiens de l’étranger. Il s’agit d’une source d’encouragement et de soutien considérable pour l’œuvre de Renouveau du peuple vietnamien initiée et conduite par le Parti communiste du Vietnam, ainsi que d’une illustration vivante du renforcement constant des relations entre le PCV et les amis internationaux, de même que de l’attachement croissant de la communauté vietnamienne d’outre-mer à la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Présidium du Congrès, le membre du Bureau politique et Premier ministre, Pham Minh Chinh, a souligné que le Congrès réaffirme la mise en œuvre cohérente et constante de la ligne diplomatique définie par le Parti, fondée sur l’indépendance et l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, la volonté du Vietnam d’être un bon ami et un partenaire fiable de tous les pays du monde, au service des objectifs de paix, de coopération et de développement, ainsi que du progrès et de l’équité sociale à l’échelle mondiale.

Lors du Congrès, le membre du Bureau politique et permanent du secrétariat, Trân Câm Tu, a présenté le Rapport d’auto-évaluation de la direction et de la conduite du Comité central du Parti du XIIIe mandat.

Le Rapport indique que, durant le XIIIe mandat, le Comité central du Parti, le Bureau politique et le secrétariat sont demeurés fermes, unis et constants dans le respect des principes, dirigeant le pays pour surmonter toutes les difficultés et épreuves, et accomplissant globalement les objectifs et missions fixés par la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

La mise en œuvre résolue de la révolution visant à rationaliser l’appareil organisationnel et à parachever le modèle global du système politique a reçu l’adhésion et le soutien des cadres, des membres du Parti et de la population. La mise en œuvre des missions de développement socio-économique s’est accompagnée de nombreuses décisions importantes à caractère stratégique et de rupture…

Le Rapport souligne que les résultats obtenus durant le XIIIe mandat reposent sur de nombreuses causes, dont la plus déterminante demeure la ferme détermination, les efforts soutenus et la solidarité de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée.

Concernant les limites et insuffisances, le Rapport indique clairement que la direction et la conduite de la concrétisation institutionnelle, de la mise en œuvre effective de certaines orientations et résolutions du Parti présentent encore des lacunes.

Photo : VNA/CVN

Quant aux orientations visant à remédier à ces limites et insuffisances, le Comité central du Parti, le Bureau politique et le secrétariat s’attachent étroitement aux orientations et lignes directrices du développement national pour la période à venir, héritent et valorisent les enseignements tirés de l’expérience, et concentrent leurs efforts sur la direction et la mise en œuvre efficace du travail d’édification et de rectification du Parti.

Dans l’après-midi, les délégués vont travailler en groupes conformément au programme adopté.

VNA/CVN