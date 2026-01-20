Le XIVe Congrès du PCV sous les projecteurs des médias internationaux

La séance d’ouverture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), retransmise en direct et marquée par le discours du secrétaire général Tô Lâm, a suscité une large attention des agences de presse et des médias internationaux.

Photo : CVN

De nombreux articles mettent l’accent sur l’objectif de croissance de 10%, ainsi que sur les grandes orientations du développement socio-économique du Vietnam dans un contexte régional et mondial marqué par de fortes incertitudes.

Le 20 janvier, des médias chinois tels que Xinhua, Le Quotidien du Peuple et CCTV, indiquent que le XIVe Congrès du PCV évalue la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès, associée au bilan de 40 années de Renouveau, tout en identifiant les acquis et les limites, en définissant les orientations, objectifs, missions clés et percées stratégiques pour la période 2026-2030 avec une vision à l’horizon 2045, en renforçant le travail d’édification du Parti et en élisant le nouveau Comité central.

Les médias chinois soulignent également que le Parti communiste du Vietnam a intégré de manière cohérente le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport de bilan du travail d’édification du Parti en un projet de Rapport politique unifié, lequel a fait l’objet d’une vaste consultation publique, recueillant près de 14 millions d’avis.

À Singapour, The Straits Times et CNA se concentrent sur l’engagement du Vietnam à maintenir une croissance élevée de 10% malgré des défis multiples, à développer des infrastructures résilientes face au changement climatique et à renforcer la connectivité régionale et mondiale.

De son côté, Free Malaysia Today met en lumière les engagements du Vietnam en matière de réforme des procédures administratives, de promotion des technologies et d’élargissement du commerce international, parallèlement à la garantie de l’indépendance et des intérêts nationaux.

Auparavant, ABC News avait qualifié le XIVe Congrès du PCV de rendez-vous politique majeur, appelé à déterminer la trajectoire de développement du pays pour les cinq prochaines années, soulignant que l’objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 façonnera l’avenir du Vietnam sur la scène mondiale.

VNA/CVN