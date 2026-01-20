Huê promeut le patrimoine et le tourisme culturel à l’international

L’organisation du Parti, les autorités locales et la population de Huê (Centre) sont déterminées à faire de la ville un centre culturel de premier plan, fondé sur le patrimoine, où l’histoire et la modernité se conjuguent harmonieusement, a déclaré Nguyên Dinh Trung, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la ville.

Dans un article publié à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti, présentant les orientations et les objectifs de développement de la ville, Nguyên Dinh Trung a souligné que, face à l’accélération de l’industrialisation et de la commercialisation, Huê a choisi une voie de développement claire et cohérente, plaçant la culture et le patrimoine au cœur de sa stratégie. Ces atouts sont considérés comme le fondement et le moteur d’un modèle urbain écologique, intelligent et durable, contribuant au développement socioéconomique.

Ces dernières années, Huê a mis en œuvre un ensemble de mesures coordonnées et innovantes, notamment l’accélération de la restauration des sites patrimoniaux, la revitalisation du patrimoine culturel immatériel et l’intégration harmonieuse de la culture de la cour impériale aux traditions populaires et aux expressions culturelles contemporaines. Cette démarche a permis de dynamiser l’offre artistique, d’enrichir la vie communautaire et de créer des produits touristiques distinctifs.

Les marques culturelles et touristiques de Huê ont continué de gagner en notoriété, telles que "Ville des festivals du Vietnam", "Ville culturelle de l’ASEAN", "Huê - Capitale de la gastronomie" et "Huê - Capitale de l’áo dài". Parallèlement, la ville a renforcé l’application des technologies de l’information et la transformation numérique dans les domaines de la culture et du tourisme, contribuant ainsi à promouvoir son image à l’échelle internationale.

Afin de préserver et de valoriser le patrimoine, Hue a priorisé les ressources consacrées à la planification et à la restauration des principaux vestiges culturels, historiques et révolutionnaires. Les installations industrielles, les usines et les bureaux ont été déplacés hors de la Citadelle impériale, tandis que les habitants vivant sur les remparts ont été relogés. Des investissements ont également été réalisés dans les infrastructures du tourisme patrimonial, parallèlement au renforcement de la coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, à la recherche sur les industries culturelles et à l’élaboration de mécanismes visant à attirer les investissements dans le secteur culturel.

La ville abrite également des quartiers anciens d’une grande valeur historique, culturelle et architecturale, tels que la vieille ville de Bao Vinh et le quartier ancien de Gia Hoi-Cho Dinh. Afin de promouvoir son identité de "ville-jardin", caractérisée par ses nombreuses maisons-jardins traditionnelles et ses résidences royales, Hue a mis en œuvre des politiques de soutien à la restauration, à la protection et à la valorisation de ces ensembles patrimoniaux, en mobilisant à la fois des ressources publiques et des capitaux privés.

À l’horizon 2030, Huê ambitionne de devenir une ville patrimoniale emblématique du Vietnam, tout en s’affirmant comme l’un des principaux centres culturels, touristiques et de soins spécialisés d’Asie du Sud-Est. Elle entend également renforcer sa position en tant que pôle national de science et de technologie, ainsi que de formation et d’enseignement pluridisciplinaires de haute qualité.

Pour soutenir un développement durable, la ville élabore une nouvelle stratégie conciliant durabilité à long terme et approches innovantes. Celle-ci repose sur trois piliers : associer la préservation du patrimoine au développement d’une économie patrimoniale ; construire un écosystème touristique connecté à la Route du patrimoine du Centre du Vietnam tout en promouvant les industries culturelles modernes ; et valoriser le capital humain ainsi que l’identité singulière de Huê dans un contexte d’intégration internationale.

À l’avenir, avec le soutien des ministères et organismes centraux, Hue entend renforcer la sensibilisation du public et la responsabilité sociale quant au rôle de la culture et du patrimoine dans le développement, affirmant que la préservation doit aller de pair avec la croissance.

La ville poursuivra la mobilisation des ressources pour restaurer et réhabiliter les édifices patrimoniaux prioritaires, préserver les maisons traditionnelles en bois, les villages et les vieux quartiers, soutenir le développement des musées non étatiques, protéger ses paysages naturels et intensifier la coopération internationale en matière de conservation du patrimoine.

Elle prévoit également d’accélérer le développement des industries culturelles et de l’économie créative, de créer des espaces créatifs, des salles de spectacle, des musées numériques et des bibliothèques ouvertes, tout en préservant les formes d’art traditionnelles et en encourageant la créativité contemporaine.

