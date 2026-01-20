Le Vietnam, un modèle de développement exemplaire pour Cuba

En marge de l’ouverture du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la journaliste Wennys Díaz Ballaga, envoyée spéciale du journal Granma du Parti communiste de Cuba, a partagé avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ses impressions, qualifiant le Vietnam de modèle de développement exemplaire pour Cuba et pour d’autres pays socialistes.

Présente au Centre de presse du Congrès, la journaliste cubaine a salué l’organisation professionnelle de l’événement ainsi que les conditions de travail offertes aux médias. Il s’agit de sa première visite au Vietnam, et sa présence à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam constitue, selon elle, une expérience particulièrement précieuse.

Selon Wennys Díaz Ballaga, le Vietnam constitue un exemple typique de développement selon un modèle socialiste, ayant atteint les objectifs qu’il s’était fixés et s’orientant désormais vers un programme ambitieux à l’horizon 2030 et 2045.

La journaliste cubaine a estimé qu’au regard des progrès accomplis jusqu’à présent, il est évident que le Vietnam atteindra ses objectifs de modernisation et d’industrialisation du pays. Ces grandes aspirations du Vietnam constituent à l’évidence des enseignements très importants pour Cuba.

En tant que représentante de Granma - organe du Comité central du Parti communiste de Cuba et seul média d’Amérique latine présent à Hanoï pour couvrir le XIVe Congrès du PCV -, Wennys Díaz Ballaga a exprimé son honneur ainsi que le sens de la responsabilité qui lui incombe de transmettre au public latino-américain et aux lecteurs de Granma des informations exactes et approfondies sur cet événement politique majeur.

Concernant les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la journaliste cubaine a hautement apprécié l’accueil remarquable et la sécurité absolue. Les journalistes étrangers ont été chaleureusement accueillis dès leur arrivée à l’aéroport, tandis que l’ensemble des procédures et formalités s’est déroulé de manière rapide et efficace.

