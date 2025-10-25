XIVe Congrès du Parti : réformes institutionnelles pour soutenir les entreprises

En réponse au plan du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam concernant la collecte d’avis sur le projet de documents soumis au XIV e Congrès du Parti, de nombreux cadres, membres du Parti et citoyens de la province de Hung Yên ont activement étudié et évalué les documents avec responsabilité, intelligence et une confiance profonde dans la direction du Parti.

Photo : VNA/CVN

Leurs contributions reflètent non seulement le désir de perfectionner les documents, mais aussi l’aspiration à un développement prospère et heureux du pays dans la nouvelle phase.

Nguyên Ngoc Hoàn, vice-secrétaire du Comité du Parti et directeur adjoint de la société à responsabilité limitée à associé unique Petrolimex Hung Yên, fait partie de ceux qui ont pris le temps d’étudier minutieusement le projet de documents. Selon lui, cette édition du projet comporte de nombreuses innovations et fixe des objectifs ambitieux en matière de croissance et de développement. Elle définit également les orientations, les missions, les mesures et les programmes d’action spécifiques pour atteindre ces objectifs.

Parmi les contenus que Nguyên Ngoc Hoàn approuve particulièrement figurent : "Continuer à construire et à perfectionner un cadre institutionnel complet " ; "Développer certains conglomérats économiques et entreprises publiques de grande envergure, efficaces, compétitives à l’international et jouant un rôle de pilier et de leader dans les secteurs clés tels que l’énergie" ; ainsi que "Réaliser des percées en science, technologie, innovation et transformation numérique au service du développement économique et social". Selon lui, l’adoption de ces mesures permettra de créer de nouvelles opportunités de développement, répondant aux attentes de la population et satisfaisant les exigences de la communauté entrepreneuriale.

En particulier, dans le programme d’action figurant à la section I, annexe 3 du projet, le document énonce une série de missions spécifiques pour les agences, notamment la finalisation de la législation dans les domaines de l’aménagement, de la construction, des terres et de la fiscalité - des obstacles institutionnels actuellement existants. M. Hoàn estime que la résolution de ces problèmes permettra de simplifier les procédures et de réduire les délais lors de la mise en œuvre de projets d’investissement, créant ainsi un environnement favorable pour les entreprises.

Concernant la forme et la structure, Nguyên Ngoc Hoàn souligne que le document présente une innovation importante en intégrant trois rapports en un seul : le rapport politique, le rapport socio-économique et le rapport sur la construction du Parti. Le contenu est concis, clair et direct. Le projet de programme d’action joint au rapport politique indique clairement les objectifs, les missions et les responsabilités spécifiques pour chaque ministère, organisme et localité, illustrant la forte volonté politique du Parti pour la mise en œuvre du Résolution du Congrès.

Selon Nguyên Ngoc Hoàn, du point de vue de la gestion d’une entreprise publique, le document ouvre une "piste dégagée" pour permettre aux entreprises de décoller. Toutefois, il exprime également des préoccupations sur les mesures que les entreprises doivent prendre pour atteindre les objectifs et missions définis par le Parti, tout en maintenant l’efficacité, la compétitivité internationale et le rôle de leader dans les secteurs clés.

Dans la pratique, Petrolimex Hưng Yên concrétise progressivement les orientations du document dans ses activités de production et de commerce. L’entreprise restructure son organisation, améliore la gouvernance, réduit les coûts, augmente la productivité, tout en jouant un rôle clé dans la stabilisation du marché des carburants. Elle met également en œuvre des initiatives de transition énergétique, proposant des carburants respectueux de l’environnement tels que E5 RON92-II, E10 RON95-III, RON95-V, DO 0,001S-V, construisant des stations de recharge pour véhicules électriques, inventoriant les émissions de gaz à effet de serre et installant des systèmes photovoltaïques sur toiture pour s’adapter à la tendance mondiale de transition énergétique.

Parallèlement à ses activités commerciales, Petrolimex Hung Yên accorde une attention particulière à la protection de l’environnement et au développement durable, modernisant ses entrepôts, installant des équipements de récupération de vapeurs, traitant les eaux usées et utilisant des technologies de confinement pour réduire les émissions. L’entreprise participe activement à des programmes sociaux tels que la construction de maisons pour les pauvres, le soutien aux personnes méritantes, l’aide en cas de catastrophe et la remise de cadeaux aux étudiants défavorisés, contribuant à diffuser l’esprit de solidarité et la responsabilité sociale. Selon M. Hoàn, ces activités sont parfaitement alignées avec les orientations du document concernant "le progrès, la justice sociale, la sécurité et le bien-être social".

Photo : VNA/CVN

Partageant le même intérêt, Nguyên Duc Thân, chef de l’Association des anciens combattants du quartier Đoàn Thượng, commune Son Nam, province de Hung Yên, évalue positivement le projet de documents dans un contexte où le pays doit faire face à de nombreuses difficultés, notamment les conséquences de la pandémie de COVID-19 et les fluctuations économiques et politiques mondiales.

Selon lui, le projet souligne pour la première fois la nécessité d’une "percée en matière de développement " dans l’industrie de la défense et de la sécurité, au lieu de se limiter à "développer" ou "construire " comme dans les résolutions précédentes, et ajoute les éléments "autonomie, auto-renforcement et auto-responsabilité". Cela reflète une forte volonté politique visant à réaliser un saut qualitatif dans le développement de l’industrie de la défense et de la sécurité, permettant à l’armée et aux autres forces de protéger efficacement la patrie dans toutes les situations, y compris dans la guerre technologique avancée.

Le XIVe Congrès du Parti est attendu pour insuffler un nouvel élan et ouvrir une phase de développement dynamique du pays. Les cadres, membres du Parti et citoyens de Hưng Yên contribuent activement et concrètement à la finalisation du projet de documents, illustrant l’esprit "le peuple sait, discute, contrôle, supervise et bénéficie", afin de construire un Parti solide et de façonner un avenir prospère pour la nation.

VNA/CVN