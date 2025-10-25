Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit le ministre maldivien des Affaires étrangères Abdulla Khaleel

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a reçu le 24 octobre à Hanoï le ministre maldivien des Affaires étrangères Abdulla Khaleel, en marge de sa participation à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

>> L’ONU agit pour sécuriser le cyberespace des enfants

>> “Convention de Hanoï” : un cadre international contre la cybercriminalité

>> Convention de Hanoï : sécurité totale pour la Cérémonie d’ouverture à la signature

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué la présence du ministre Abdulla Khaleel, représentant le gouvernement des Maldives à cet événement important, avant de remercier les Maldives pour leur soutien et leur coopération étroite avec le Vietnam dans le processus de préparation et d’organisation de la cérémonie de signature de la Convention.

Le ministre Abdulla Khaleel a hautement apprécié le rôle de pays hôte du Vietnam, soulignant l’importance particulière de cette Convention, la première du genre des Nations unies dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Il a également exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé par le Vietnam à la délégation maldivienne.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a mis en avant les bonnes relations d’amitié entre le Vietnam et les Maldives au cours des cinquante dernières années (1975-2025), et a exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant des Maldives envers le Vietnam, tant au niveau bilatéral qu’au sein des forums multilatéraux des Nations unies, notamment leur appui à la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026–2028.

Points communs

Le ministre Abdulla Khaleel a souligné la croissance économique remarquable du Vietnam, l’une des plus dynamiques de la région, et noté que les deux pays partagent de nombreux points communs : nations maritimes dotées de longues côtes et de vastes zones économiques exclusives, partageant des intérêts similaires dans la préservation de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que dans la réponse aux défis de sécurité non traditionnels tels que le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer.

Les deux parties ont convenu d’établir prochainement un mécanisme de dialogue entre les ministères des Affaires étrangères et de promouvoir la signature d’accords de coopération dans divers domaines afin de créer une base juridique solide pour approfondir une coopération substantielle et efficace dans les secteurs à fort potentiel, notamment le commerce, le tourisme, la pêche, l’aquaculture et la transformation des produits de la mer, l’agriculture et la construction.

Le ministre Abdulla Khaleel a exprimé le souhait d’envoyer des délégations d’entreprises maldiviennes au Vietnam pour étudier l’expérience vietnamienne dans l’aquaculture et la transformation des produits de la mer, tout en se déclarant disposé à partager l’expérience des Maldives dans la pêche au thon et le développement touristique, domaines d’excellence du pays.

Il a également invité les entreprises vietnamiennes à envisager d’investir dans le développement d’infrastructures touristiques et d’hébergement aux Maldives, un secteur prometteur et hautement rentable.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et le ministre Abdulla Khaleel ont convenu de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays, notamment par la promotion de l’ouverture de lignes aériennes directes et la mise en œuvre de politiques facilitant les déplacements de leurs citoyens et entreprises.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coopération étroite et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier pour leurs candidatures respectives aux organes importants des Nations unies.

VNA/CVN