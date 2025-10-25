icon search
Convention de Hanoï : sécurité totale pour la Cérémonie d’ouverture à la signature

Afin de garantir une sécurité absolue lors de la Cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), qui se déroule les 25 et 26 octobre 2025 au Centre national des conférences, le Commandement de la Garde (ministère de la Police) a mis en œuvre un plan global de déploiement des forces, des équipements et des moyens techniques afin d’assurer la sécurité et l’ordre dans les zones internes.

Des mesures de régulation du trafic, d’accueil et d’escorte des délégations, ainsi que des dispositifs de sécurité et d’ordre dans les lieux des événements et les lieux d’hébergement des délégués ont également été établis.

Les forces de la Garde ont procédé, dans la matinée du 25 octobre, à des contrôles de sécurité des personnes et des véhicules entrant au Centre national des conférences. 
Photo : VNA/CVN
VNA/CVN

