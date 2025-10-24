Promouvoir les relations de coopération Vietnam - Albanie vers de nouveaux horizons

Photo : VNA/CVN

Lors de l’audience solennelle tenue le 22 octobre, le président Bajram Begaj a salué les relations traditionnelles d’amitié entre le Vietnam et l’Albanie au cours des 75 dernières années, tout en soulignant la nécessité de promouvoir ces liens via le renforcement des échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi qu’une coopération accrue dans les domaines politique, économique et culturel.

Il a également mis l’accent sur l’importance de l’établissement de cadres juridiques de coopération sectoriels, notamment la conclusion d’un accord de non-double imposition.

Le président albanais a félicité l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong pour sa prise de fonctions, exprimant sa conviction que, forte de son expérience et de son rôle de pont entre les deux nations, elle saura porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

Pour sa part, l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong a transmis les salutations chaleureuses du président de la République, ainsi que des dirigeants vietnamiens, au président, au gouvernement et au peuple albanais.

Elle a affirmé que le Vietnam attache une grande valeur à l’aide et au soutien que le gouvernement et le peuple albanais avaient accordés au Vietnam durant la lutte pour l’indépendance nationale, et a exprimé le souhait que les relations d’amitié entre les deux pays continuent de se consolider et de se développer dans de multiples domaines, conformément aux aspirations des deux peuples, particulièrement à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

En marge de la présentation de ses lettres de créance, du 21 au 23 octobre, l’ambassadrice a rendu une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale albanaise Niko Peleshi et a eu des entretiens avec le vice-ministre de l’Économie et de l’Innovation, les directeurs des Départements du protocole, de l’économie, de la diplomatie culturelle et des Albanais de l’étranger relevant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères d’Albanie, ainsi qu’avec le directeur général de l’Agence albanaise de développement et d’investissement, le directeur exécutif du Groupe d’investissement d’Albanie et le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tirana.

L’ambassade du Vietnam en Albanie a par ailleurs organisé, dans la capitale Tirana, une réception solennelle célébrant le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Albanie, en présence de représentants des ministères et organismes albanais, des ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, ainsi que de nombreuses entreprises et amis albanais.

VNA/CVN