Convention de Hanoï : lancement officiel de la Cérémonie d’ouverture à la signature

Ce vendredi matin à 9 heures, la cérémonie d’ouverture à la signature et la Conférence de haut niveau sur la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, également appelée Convention de Hanoï, se tiendront officiellement au Centre national des conférences de Hanoï.

Placée sous le thème "Lutter contre la cybercriminalité - Partager la responsabilité - Se tourner vers l’avenir", cette manifestation internationale, organisée par le Vietnam, marque une étape majeure dans les efforts mondiaux visant à renforcer la coopération internationale et à garantir la sécurité et la sûreté dans le cyberespace.

Près d’une centaine d’États membres des Nations unies, ainsi que plus de cent organisations internationales et régionales, dont des agences du système onusien, des institutions régionales et financières, aux côtés de nombreux experts et universitaires spécialisés en cybersécurité et en droit international, participent à cet événement d’envergure.

Selon le programme, le président de la République Luong Cuong et le secrétaire général des Nations unies António Guterres prononceront des allocutions lors de la séance d’ouverture de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï.

Session plénière

Toujours au cours de cette première journée, se tiendra une session plénière coprésidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire général António Guterres, ainsi qu’une série d’entretiens bilatéraux de haut niveau et de débats thématiques parallèles portant sur : "Protéger les citoyens à l’ère de la transformation numérique" ; "Coopération mondiale dans la prévention et la lutte contre la fraude en ligne" ; "Mettre en œuvre la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité : le renforcement des capacités, pilier de la coopération mondiale" et "Partager les expériences d’enquête et de collecte de preuves électroniques dans les affaires liées aux actifs virtuels et au blanchiment d’argent".

L’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Convention sur la lutte contre la cybercriminalité (en décembre 2024), suivie de l’organisation de sa cérémonie d’ouverture à Hanoï, illustre de manière vivante l’esprit de responsabilité des nations dans la protection du cyberespace - patrimoine commun de l’humanité.

Cet événement ne constitue pas seulement une formalité juridique, mais représente également une plateforme essentielle de dialogue, de partage d’expériences et de renforcement des partenariats entre gouvernements, organisations internationales et secteur privé. Il servira de forum mondial pour promouvoir la mise en œuvre de la Convention et intensifier la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

La Convention établit un cadre juridique pour la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité numérique, tout en garantissant le soutien et le renforcement des capacités des États membres, notamment des pays en développement et vulnérables, face à ce type de menace.

Il s’agit d’une étape historique, réaffirmant la valeur du multilatéralisme avec les Nations Unies en son centre, et adressant un message fort de détermination collective dans la lutte contre la cybercriminalité, pour un monde de paix, de justice, de primauté du droit et de sécurité - au bénéfice des générations présentes et futures.

La tenue de la cérémonie d’ouverture à Hanoï reflète le rôle, la crédibilité et la contribution active du Viet Nam aux questions mondiales, en particulier dans la promotion de la coopération internationale en matière de cybersécurité, en faveur d’un cyberespace sûr, sain et au service du développement durable.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, le fait que le nom "Hanoï" figure officiellement dans le texte de la Convention constitue une reconnaissance significative de la communauté internationale envers le rôle et les contributions du Viet Nam, non seulement dans le domaine de la cybersécurité, mais aussi dans l’élaboration de normes juridiques internationales progressistes, orientées vers un ordre mondial plus équitable et plus sûr.

De plus, la Cérémonie de signature de la Convention de Hanoï intervient à la veille du 80ᵉ anniversaire de la fondation des Nations unies (24 octobre 1945 - 24 octobre 2025), lui conférant une portée symbolique particulière : elle célèbre l’esprit de solidarité internationale dans la réponse collective à l’un des défis mondiaux les plus pressants d’aujourd’hui - la sécurité du cyberespace.

