Le Vietnam et l'Argentine tiennent la 8e réunion de leur Comité intergouvernemental

Le Vietnam et l’Argentine ont tenu, le 24 octobre, la 8ᵉ réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique, organisée en ligne entre Buenos Aires et Hanoï.

>> Séminaire sur le partenariat intégral Vietnam - Argentine à Buenos Aires

>> Vietnam - Argentine : consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères

>> Promouvoir le potentiel de coopération décentralisée Vietnam - Argentine

Photo : Vietnamplus/CVN

La réunion était coprésidée par le vice-ministre argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte, Fernando Brun, et la vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang.

Étaient également présents l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, et l’ambassadeur d’Argentine au Vietnam, Marcos Antonio Bednarski.

Lors de la réunion, les deux parties ont passé en revue les avancées de la coopération bilatérale de ces dernières années, soulignant la croissance significative des échanges commerciaux au cours de la dernière décennie, notamment dans les secteurs agricole et industriel.

Elles ont salué l’ouverture, en juillet dernier, du Bureau du secteur agro-industriel de l’Argentine au Vietnam, l’un des six que le pays sud-américain possède à l’étranger. Cet événement a été considéré comme une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux et témoigne de l’importance du Vietnam pour l’Argentine.

L’Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam se classe au sixième rang parmi les principaux partenaires commerciaux de l’Argentine dans le monde.

En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 4,1 milliards de dollars américains, soit une hausse de 19% par rapport à 2023. La structure des exportations et des importations entre les deux économies se caractérise par une forte complémentarité.

Dans son discours, la vice-ministre Phan Thi Thang a rappelé que, malgré la distance géographique, le Vietnam et l’Argentine entretiennent une relation d’amitié traditionnelle et bénéficient de marchés mutuellement attractifs.

Elle a souligné qu’en tant que membre actif du Marché commun du Sud (MERCOSUR), l’Argentine peut servir de porte d’entrée aux produits vietnamiens en Amérique du Sud, tandis que le Vietnam peut devenir un pont solide pour l’Argentine afin d’accéder aux marchés de l’ASEAN et de la région Asie-Pacifique.

La responsable vietnamienne a proposé que les deux pays renforcent le dialogue et l’échange d’informations entre leurs agences compétentes, favorisent les visites de délégations à tous les niveaux et intensifient la promotion du commerce, des investissements, de la coopération scientifique et technique, ainsi que des échanges culturels.

Partenaire commercial fiable, stable et à fort potentiel

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-ministre argentin Fernando Brun a souligné l’importance de tenir cette réunion à l’occasion du 52ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, le 25 octobre, et du 15ᵉ anniversaire du partenariat global bilatéral.

Il a réaffirmé que l’Argentine considère le Vietnam comme un partenaire commercial fiable, stable et à fort potentiel.

Il a aussi indiqué que, lors de la réunion ministérielle du MERCOSUR du 16 septembre, dans un esprit de diversification des alliances commerciales, les pays membres du bloc ont mis l’accent sur le dialogue avec le Vietnam afin d’approfondir leurs liens économiques et commerciaux.

Le vice-ministre argentin a en outre exprimé le soutien de son pays à l’ouverture de négociations commerciales entre le MERCOSUR et le Vietnam.

La vice-ministre vietnamienne a, pour sa part, sollicité le soutien de l’Argentine au sein du MERCOSUR pour accélérer le lancement des négociations sur le traité, soulignant que la signature de cet accord constituerait une base solide pour exploiter les avantages existants, stimuler les échanges bilatéraux et renforcer les liens économiques entre le Vietnam et le bloc sud-américain.

Les deux parties ont approuvé les recommandations du groupe technique concernant la nécessité de promouvoir la signature d’accords sectoriels dans des domaines tels que l’agriculture, la finance, les transports, la science et la technologie, afin de créer un cadre juridique favorable à la coopération.

Elles ont également mis en avant l’importance d’explorer de nouveaux domaines de collaboration tels que les technologies de l’information, les sciences spatiales, l’énergie nucléaire pacifique, l’agriculture et l’élevage.

À l’issue de la réunion, la vice-ministre Phan Thi Thang et le vice-ministre argentin Fernando Brun ont signé le procès-verbal de la réunion du Comité intergouvernemental, réaffirmant ainsi l’engagement des deux pays à poursuivre l’approfondissement de leur partenariat global.

VNA/CVN