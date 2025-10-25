Convention de Hanoï : les délégués internationaux découvrent les publications de la VNA

À l’occasion de la Cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention de Hanoï, organisée les 25 et 26 octobre au Centre national des conférences (Hanoï), les délégués internationaux ont visité et découvert les publications de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) exposées à cet endroit.

>> Convention de Hanoï : sécurité totale pour la Cérémonie d’ouverture à la signature

>> Convention de Hanoï : exposition de photos de la VNA lors de la Cérémonie de signature



>> Convention de Hanoï : lancement officiel de la Cérémonie d’ouverture à la signature

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention de Hanoï, les délégués internationaux ont visité et découvert les publications de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) exposées au Centre national des conférences, parmi lesquelles Le Courrier du Vietnam, Vietnam News et Vietnam Illustré.

Photo : Van Anh/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN