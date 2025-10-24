Le Vietnam veut sonder les opportunités de coopération avec les Maldives

Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Nguyên Manh Cuong, a reçu le 24 octobre à Hanoï son homologue des Maldives, Abdulla Khaleel, en marge de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï.

>> Le président des Maldives souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam

>> Le Vietnam et les Maldives s'efforcent de renforcer leurs liens

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des AE Nguyên Manh Cuong a remercié le ministre Abdulla Khaleel pour sa participation à cet événement organisé par le Vietnam.

Se réjouissant des développements stables et positifs des relations d’amitié entre le Vietnam et les Maldives, marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1975-2025), le vice-ministre a exprimé le souhait du Vietnam d’exploiter activement le potentiel et les opportunités de coopération avec les Maldives, contribuant à renforcer de manière substantielle les relations bilatérales dans les années à venir.

Pour sa part, le ministre Abdulla Khaleel a salué les réalisations économiques et sociales impressionnantes du Vietnam et exprimé son souhait de s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière de développement socio-économique.

Se déclarant satisfait de la stabilité et du renforcement progressif des relations bilatérales au cours des cinquante dernières années, il a réaffirmé l’importance que les Maldives attachent à leur relation avec le Vietnam et leur volonté de la développer.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de visites à haut niveau et ministériel, d’instaurer un mécanisme de dialogue et de signer prochainement un mémorandum de coopération entre les deux ministères. Sur la base des potentiels et atouts de coopération dans le commerce, le tourisme, l’aquaculture, l’agriculture et le transport maritime, les deux parties ont convenu de stimuler activement les négociations et la signature d’accords sectoriels, créant ainsi des fondations juridiques pour la coopération, tout en renforçant les échanges commerciaux et les interactions entre les populations des deux pays.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également souligné la nécessité de poursuivre la coopération sur des sujets d’intérêt commun, notamment la réponse aux changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer, la garantie de la sécurité et de la liberté de navigation maritime conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, ainsi que le renforcement de la coopération et du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier dans le cadre des Nations unies.

VNA/CVN