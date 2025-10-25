Convention de Hanoï

Une étape historique dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité

La Cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) s’est officiellement lancée ce matin à Hanoï, sous l’égide du président vietnamien Luong Cuong et du secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Il s’agit d’un jalon historique dans la coopération internationale face à la montée des violations dans le cyberespace.

Ayant pour thème "Lutte contre la cybercriminalité - Partage des responsabilités - Regard vers l'avenir", l’événement a attiré la participation de plus de 100 pays.

"C’est un événement historique qui marque le début d’une ère de coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité", a affirmé le président vietnamien Luong Cuong en inaugurant la cérémonie. "La cérémonie de signature illustre l’esprit de solidarité internationale et l’engagement commun des nations à bâtir un cyberespace sûr, sain et durable. Cet événement ne marque pas seulement la naissance d’un instrument juridique mondial, mais affirme aussi la vitalité du multilatéralisme, où les pays sont prêts à assumer ensemble leurs responsabilités pour l’intérêt commun, la paix et le développement", a-t-il souligné.

Au cours du développement de l’humanité, les sciences et les technologies ont permis à l’homme d’élargir sans cesse son espace de survie, d’interaction et de croissance. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’espace numérique, où chaque flux de signaux, chaque manipulation technologique et chaque interaction numérique peuvent avoir un impact profond sur la sécurité, l’économie, le développement et même l’avenir des nations. Le cyberespace est à la fois un nouvel espace de développement et une nouvelle norme de création de valeur, "un lieu où les opportunités et les défis s’entremêlent", où le progrès social va de pair avec l’éthique et le développement, a poursuivi le président vietnamien.

Avec le progrès des technologies numériques, la cybercriminalité connaît une croissance rapide. Elle est devenue un défi direct pour la sécurité, le développement de chaque pays. Les attaques informatiques, le vol de données, la manipulation de l’information et les intrusions dans les infrastructures essentielles se produisent chaque jour, causant des pertes de milliers de milliards de dollars. Les informations personnelles et la sécurité des citoyens sont gravement menacées, les enfants et les femmes étant les plus vulnérables. La protection de la souveraineté, des intérêts et de la sécurité nationale, ainsi que la protection des citoyens dans le cyberespace, constituent une condition préalable au développement rapide et durable de chaque nation, contribuant au renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité communes.

La Convention de Hanoï constitue une illustration vivante de l’esprit de solidarité et du respect du droit international. La cérémonie d’ouverture à la signature est le fruit de la confiance mutuelle entre les nations, "lorsque nous faisons le choix du dialogue plutôt que de la confrontation", a insisté Luong Cuong.

Forte protection pour les citoyens dans le cyberespace

En prenant la parole à cet événement, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres a affirmé que l’ONU est fière de son partenariat avec le Vietnam pour l’ouverture à la signature de cette convention. "Nous vivons une période de changements technologiques extraordinaires. Au fil des ans, le cyberespace est devenu un terrain fertile pour les criminels, leur offrant une portée sans précédent et la capacité d’agir à des vitesses inimaginables il y a seulement une décennie", a-t-il indiqué. Chaque jour, des scams sophistiqués, sans précédent, empêchent l'utilisation de l'énergie, et emprisonnent des millions de dollars de nos économies. L'horrifique abuse sexuel d'enfants et d'adultes laisse en arrière des traumatismes de vie.

La Convention reconnaît une forte protection pour les victimes, y compris l'accès à l'écart, la compensation et l'élimination des contacts illicites. En créant de nombreuses obligations, la convention a transformé les délégations en pratiques pour la sécurité.

"La signature d’aujourd’hui constitue une étape importante dans notre parcours commun vers un monde numérique plus sûr. Mais ce n’est que le début. Le véritable pouvoir de la Convention résidera dans la transformation des signatures en actions concrètes. Elle doit être ratifiée et entrer en vigueur sans délai. Elle doit être mise en œuvre de manière efficace et complète. Elle doit être respectée chaque jour par chaque partie. Les Nations unies sont là pour accompagner ce chemin avec vous", a souligné le secrétaire général des Nations unies.

Un effort collectif

Étant le premier cadre juridique mondial sur la cybersécurité, cette convention rassemble plus de 100 pays dans un effort collectif pour un écosystème numérique sûr, humain et respectueux de la souveraineté nationale.

La Convention de Hanoï marque donc une étape décisive dans la lutte mondiale contre ce type de criminalité sans frontières, affirmant le rôle actif, l’engagement et la position de précurseur du Vietnam au cœur de la gouvernance numérique internationale sûr et sécurisé.

C’est la première fois qu’un lieu au Vietnam, Hanoï, est associé à un traité multilatéral mondial dans un domaine d’envergure internationale. Ce choix souligne le rôle croissant du pays "en forme de S" sur la scène mondiale et reflète la reconnaissance des contributions du Vietnam à l’élaboration de cette convention.

Pour le Vietnam, l’organisation de la cérémonie de signature représente non seulement un succès diplomatique du pays, mais aussi une reconnaissance croissante de son statut international, notamment en matière de sécurité numérique et de coopération technique mondiale.

En 2023, la cybercriminalité a causé des pertes économiques mondiales estimées à 8.000 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait atteindre 10.500 milliards de dollars en 2024, dépassant le PIB de nombreuses grandes économies.

