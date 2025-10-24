Son La

Plusieurs cadres saluent la vision stratégique des projets de documents du XIVe Congrès du Parti

Après avoir étudié les projets de documents soumis au XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), de nombreux cadres et membres du Parti de la province de Son La ont exprimé leur haut consensus, estimant que ces projets avaient été soigneusement élaborés et offraient une évaluation approfondie des acquis obtenus au cours des 40 ans de Dôi Moi (Renouveau).

>> Un rapport en rédaction sur les performances du Comité central du Parti du XIIIe mandat

>> Les projets de documents du XIVe Congrès du Parti : une boussole pour l’avenir du Vietnam

>> Une étape clé pour un renouveau vigoureux

Photo : VNA/CVN

Nguyên Tuân Anh, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Chiêng Sung, a salué la vision stratégique des projets de documents, qui définissent avec clarté les objectifs et aspirations pour un développement rapide et durable du pays. Il a proposé plusieurs recommandations issues de la pratique locale dans les domaines économique, social et politique.

Selon lui, le travail d’éducation politique et idéologique demeure difficile dans les zones montagneuses à population dispersée et à niveaux d’instruction inégaux. Il a suggéré de renforcer la responsabilité exemplaire des cadres, d’innover les formes de communication politique adaptées à la culture de chaque ethnie et de contrer les tentatives de "déstabilisation pacifique".

Sur le plan économique, il a soutenu les objectifs ambitieux du projet, notamment une croissance annuelle moyenne du PIB de 10% pour la période 2026-2030, tout en recommandant de prioriser les investissements dans les infrastructures des zones défavorisées et de promouvoir la transformation agricole et le développement culturel de base.

Pour sa part, Nguyên Minh Tuân, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Ngoc Chiên, a suggéré de considérer la culture comme une force endogène du développement, de lier étroitement culture, tourisme communautaire et programme OCOP (One Commune One Product - "À chaque commune son produit") afin de créer des moyens de subsistance durables.

De son côté, Nguyên Thanh Tam, chef du Département d’édification du Parti de l’École politique provinciale, a recommandé d’ajouter parmi les causes des limites constatées au cours du XIIIe mandat celle liée au manque de responsabilité de certains comités du Parti dans la supervision et le contrôle. Selon lui, le renforcement de ces mécanismes est essentiel pour prévenir les manquements et consolider la discipline interne du Parti.

VNA/CVN