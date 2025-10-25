Convention de Hanoï : exposition de photos de la VNA lors de la Cérémonie de signature



L'Agence Vietnamienne d'Information organise une exposition de photos présentant des images typiques du Vietnam, de son homme, de ses réalisations du Renouveau, ainsi que les relations entre le Vietnam et les Nations unies au cours des dernières années.

Dans le cadre de la Cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (également appelée Convention de Hanoï), qui s’est tenue au Centre national des conférences de Hanoï les 25 et 26 octobre 2025, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé une exposition photographique présentant des images emblématiques des paysages et du peuple vietnamiens, des réalisations du pays durant le processus de Đổi mới (renouveau), de ses relations avec les Nations unies, ainsi que de ses récents efforts et succès dans la lutte contre la cybercriminalité.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN