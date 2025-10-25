Convention de Hanoï : exposition de photos de la VNA lors de la Cérémonie de signature

>> Hanoï, carrefour mondial de la coopération numérique
>> “Convention de Hanoï” : un cadre international contre la cybercriminalité
>> Le secrétaire général des Nations unies entame une visite officielle au Vietnam
>> Convention de Hanoï : sécurité totale pour la Cérémonie d’ouverture à la signature
Dans le cadre de la Cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (également appelée Convention de Hanoï), qui s’est tenue au Centre national des conférences de Hanoï les 25 et 26 octobre 2025, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé une exposition photographique présentant des images emblématiques des paysages et du peuple vietnamiens, des réalisations du pays durant le processus de Đổi mới (renouveau), de ses relations avec les Nations unies, ainsi que de ses récents efforts et succès dans la lutte contre la cybercriminalité.
|Les délégués internationaux visitent l'exposition de photos de l'Agence Vietnamienne d'Information dans la matinée du 25 octobre.
|Photo : VNA/CVN
|Les délégués internationaux visitent l'exposition de photos de l'Agence Vietnamienne d'Information dans la matinée du 25 octobre.
|Photo : VNA/CVN
|Les délégués internationaux visitent l'exposition de photos de l'Agence Vietnamienne d'Information dans la matinée du 25 octobre.
|Photo : VNA/CVN
|Les délégués internationaux visitent l'exposition de photos de l'Agence Vietnamienne d'Information dans la matinée du 25 octobre.
|Photo : VNA/CVN
|Les délégués internationaux visitent l'exposition de photos de l'Agence Vietnamienne d'Information dans la matinée du 25 octobre.
|Photo : VNA/CVN
VNA/CVN