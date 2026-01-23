XIVe Congrès du Parti : des "ruelles du bonheur" à Hanoï

Ces jours ci, les ruelles du quartier de Dông Da à Hanoï se parent de rouge éclatant, baignées d’une atmosphère de joie et de bonheur. Chaque fresque murale, chaque panier de fleurs en pleine floraison reflète l’amour de la patrie, la fierté nationale et une confiance absolue dans la direction du Parti.

Dông Da a lancé un mouvement d’émulation patriotique, dans une ambiance enthousiaste marquant la célébration du XIVᵉ Congrès national du Parti et des élections de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale, ainsi que des Conseils populaires pour le mandat 2026 2031.

Partout se dessine la même image : les cadres et habitants unis pour nettoyer les espaces publics, hisser le drapeau national, installer guirlandes de fanions et lanternes, créant une ambiance festive et lumineuse. Chaque groupement fait preuve d’initiative et de créativité, transformant ruelles et axes de circulation en modèles de civilité urbaine. De nombreux projets concrets ont ainsi vu le jour, tels que “Ruelles du bonheur en fleurs”, “Ruelles lumineuses, vertes, propres et belles” ou encore “Ruelles sans déchets”.

Dans la ruelle N°151 de Lang Ha, le projet “Ruelle lumineuse et verte en fleurs” vient d’être achevé, devenant la fierté des habitants du secteur résidentiel N°37.

Hoàng Viêt, secrétaire de la cellule du Parti et chef du Comité du Front de la Patrie du secteur résidentiel N°37, explique : “En nous inspirant du modèle pilote +Ruelle du bonheur en fleurs+ du quartier, nous avons élaboré un plan mobilisant la population, avec des cadres donnant l’exemple en première ligne.”

D’une longueur totale de 150 m, comprenant une ruelle principale et deux voies annexes, le projet englobe plusieurs volets : fresques murales, paniers de fleurs et de plantes, banderoles, slogans et guirlandes de drapeaux. Outre le soutien financier de 30 millions de dôngs apporté par la Banque de l’agriculture et du développement rural du Vietnam (Agribank) - agence de Dông Da, les habitants ont contribué activement, portant le budget total à 50 millions de dôngs. Bien plus que de simples décorations, chaque fresque et chaque plante témoignent de l’engagement et du dévouement des riverains.

Le projet ne constitue qu’une étape. Les autorités locales prévoient déjà d’étendre les aménagements le long du mur de la maison communale d’Ung Thiên, afin d’en faire un modèle d’émulation à l’échelle de la ville.

L’un des symboles les plus marquants de cette force collective se trouve dans la ruelle N°105 de la rue Lang Ha, relevant du secteur résidentiel N°36. Pendant de nombreuses années, le mur de 270 m de long et 2,2 m de haut qui longe cette ruelle a préoccupé les habitants. Dégradé par le temps, terni et écaillé, il nuisait à l’esthétique du quartier. Aujourd’hui, il a retrouvé une seconde jeunesse, entièrement rénové et transformé, illustrant de manière éloquente la mobilisation et l’unité de la communauté locale.

Mobiliser la force du peuple

Le succès des “ruelles du bonheur” dans le quartier de Dông Da constitue une leçon précieuse en matière de mobilisation populaire efficace. Tout au long du processus, les cadres de proximité ont fait preuve de persévérance dans l’information et la sensibilisation, suivant le principe de l’exemplarité par l’action. Le rôle pionnier des secrétaires de cellules du Parti et des chefs de groupements de voisinage, “dire et faire à la fois”, en contribuant eux mêmes aux ressources et en participant directement aux travaux, a eu un fort effet d’entraînement, renforçant la confiance et éveillant l’esprit de volontariat au sein de la population.

Évoquant la portée de ces réalisations, Trân Thi Minh Xuân, présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam du quartier de Dông Da, a souligné : “Ces projets constituent une illustration éloquente de l’esprit d’initiative et de créativité des cadres de base du Front. Ils ne se contentent pas d’embellir les rues et ruelles pour les rendre plus lumineuses, propres, modernes et civilisées ; ils incarnent aussi les sentiments, la confiance et les attentes de la population quant au succès du XIVᵉ Congrès du Parti."

Ces modèles et projets porteurs de sens se diffusent progressivement dans de nombreux autres secteurs résidentiels.

“Le Comité du Front de la Patrie du quartier souhaite que les communautés locales poursuivent et renforcent les actions de décoration, de communication et de mobilisation, afin de continuer à embellir chaque tronçon de route, chaque rue et chaque espace public, en les maintenant lumineux, verts, propres et beaux, contribuant ainsi à la construction d’un quartier civilisé et exemplaire”, a ajouté Trân Thi Minh Xuân.

En parcourant les ruelles éclatantes de fleurs et de drapeaux de Dông Da, on perçoit plus clairement que jamais la force de la grande union nationale. Ces réalisations constituent les plus belles fleurs que les habitants offrent au XIVᵉ Congrès national des délégués du Parti, porteurs d’une foi inébranlable en un avenir du Vietnam prospère, civilisé et heureux.

