XIVe Congrès national du Parti

Trois moteurs du nouveau modèle de croissance vietnamien

Lors du XIVᵉ Congrès national du Parti, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a présenté la science, l’innovation et la transformation numérique comme les moteurs clés d’un nouveau modèle de croissance rapide et durable, visant à hisser le Vietnam vers le statut de pays à revenu élevé.

Le membre du Comité central du Parti et ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a présenté jeudi 21 janvier, lors du XIVe Congrès national du Parti, des solutions de percée pour faire de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs essentiels d’un modèle de croissance nouveau, rapide et durable, à l’ère de l’essor national fondé sur la connaissance et les technologies numériques.

Le responsable, également secrétaire du Comité du Parti au sein du ministère, a souligné que pour passer du statut de pays à revenu intermédiaire à celui de pays à revenu élevé, le Vietnam doit s’appuyer sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Ces trois moteurs ont été élargis et redéfinis par le Parti dans le cadre d’une nouvelle approche, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement et libérant de nouvelles ressources pour la croissance. Grâce à ce trio, le Vietnam a le potentiel d’atteindre une croissance à deux chiffres.

Selon le ministre, la résolution n°57-NQ/TW du Politburo identifie la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale comme les principaux leviers et moteurs du développement rapide des forces productives modernes, de l’amélioration des relations de production, de l’innovation dans la gouvernance nationale et du renforcement de l’autonomie et de l’indépendance du pays.

Reconnaissant que chaque pays possède son propre contexte culturel et son propre modèle de développement, l’approche vietnamienne place la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique sous la direction du Parti, fait des institutions un atout concurrentiel et vise à améliorer la compétitivité nationale, la croissance économique et la qualité de vie.

Le développement s’inscrit dans un écosystème équilibré englobant les institutions, les infrastructures, les ressources humaines, l’État, les chercheurs et les entreprises, et s’accompagne d’une transition d’une gestion axée sur les intrants à une gestion axée sur les extrants, a-t-il déclaré.

Les priorités incluent la résolution des grands défis nationaux tels que la croissance à deux chiffres, la productivité, la qualité et la gouvernance nationale, tout en garantissant la maîtrise des technologies fondamentales et stratégiques, élément essentiel de la souveraineté nationale.

L’innovation est encouragée dans toute la société, favorisant une culture qui tolère l’échec et encourage l’exploration, tandis que la propriété intellectuelle est considérée comme un atout stratégique et une source d’avantage concurrentiel.

Afin de placer ces trois piliers au cœur de la croissance, le ministère des Sciences et des Technologies élabore des méthodes pour mesurer leur contribution au PIB aux niveaux national et local, considérant cela comme une étape clé pour améliorer l’efficacité et prévenir le gaspillage. D’ici à 2031, les priorités devraient être la transformation numérique, suivie de l’innovation et des sciences et technologies.

Grâce à la direction du Parti, à la vision stratégique du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et à la forte aspiration du peuple vietnamien, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique devraient permettre au Vietnam de sortir du piège du revenu intermédiaire et d’accéder au statut de pays développé à revenu élevé, a déclaré le ministre.

