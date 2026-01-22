Derniers assauts du grand froid dans le Nord avant le redoux

Le Nord du pays subit actuellement sa vague de froid la plus intense depuis le début de l’hiver, avec une chute brutale des températures dans toute la région, a-t-on appris du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : CTV/CVN

Le froid devrait s’atténuer à partir du 24 janvier, à mesure que la masse d’air froid s’affaiblit progressivement et que les températures remontent jour après jour.

Selon Mai Van Khiêm, directeur du NCHMF, cette vague de froid intense est due à une masse d’air froid puissante combinée à un courant-jet d’ouest en altitude. De ce fait, le Nord du Vietnam a connu un ciel nuageux durant la nuit du 22 janvier au matin, accompagné de faibles pluies éparses. Les températures ont chuté de manière significative dans toute la région par rapport aux jours précédents.

Dans les zones montagneuses et de moyenne altitude du Nord, les températures sont descendues jusqu’à environ 5 à 7°C. À Mâu Son, dans la province de Lang Son, la température la plus basse enregistrée le matin du 22 janvier n’était que de 0,2°C, un niveau rarement atteint cet hiver, a-t-il précisé.

Dans le delta du fleuve Rouge, les températures ont chuté entre 9 et 11°C. À Hanoï, les relevés matinaux étaient généralement inférieurs à 11°C, dont 10,4°C à Ba Vi, 10,2°C à Son Tây, 10,9°C à Lang, 10,5°C à Hoài Duc et 10,8°C à Hà Dông.

Par rapport à la veille au matin, lorsque la masse d’air froid a commencé à affecter la région, les températures dans le nord du Vietnam ont chuté d’environ 6 à 8°C. À Hanoi, la baisse a été plus marquée, de l’ordre de 9 à 10°C.

Mai Van Khiêm a noté que la première vague de froid intense et généralisée de l’hiver 2025-2026 s’est produite du 6 au 8 janvier, tandis que l’épisode actuel constitue le deuxième.

Cependant, ces deux vagues de froid diffèrent par leur nature. La première était sèche, avec un ciel dégagé qui a permis aux températures nocturnes de chuter brutalement, tandis que le soleil diurne les faisait remonter. La vague de froid actuelle, en revanche, est humide, avec des températures nocturnes basses et un réchauffement diurne limité, a-t-il indiqué.

Photo : TT/CVN

Le 22 janvier, tout le Nord du Vietnam subit un froid intense et généralisé, marquant ainsi la première journée de ce type pour l’hiver 2025-2026.

Dès maintenant et jusqu’au 23 janvier, un froid intense devrait persister dans le Nord du Vietnam, avec un froid extrême persistant dans les zones montagneuses et de moyenne altitude.

Les températures nocturnes et matinales devraient se maintenir autour de 5 à 7°C dans les zones montagneuses et de moyenne altitude, et autour de 10 à 12°C dans le delta du fleuve Rouge. Le 23 janvier, les maximales devraient osciller entre 15 et 18°C.

À partir du 24 janvier, la masse d’air froid devrait s’affaiblir progressivement, entraînant une hausse constante des températures dans le Nord du Vietnam. Ce redoux devrait se poursuivre jusqu’à fin janvier 2026.

VNA/CVN