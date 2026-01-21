Un Têt rempli d’espoir pour les enfants en difficulté de Hô Chi Minh-Ville

Le matin du 21 janvier, l'atmosphère du Tết était remplie de joie et d'espoir à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, où près de 600 enfants en difficulté de 24 communes et quartiers de la ville se sont réunis pour participer au programme «Voyage de printemps avec les enfants en difficulté».

Ce programme est le fruit d'une coordination entre le Service de la Santé d'Hô Chi Minh-Ville, le Centre de Travail Social, le Fonds de Protection de l'Enfance de Bình Duong et l'Union de la Jeunesse Communiste d’Hô Chi Minh-Ville. Cette activité revêt une profonde signification humanitaire, démontrant l'intérêt et la responsabilité des différents niveaux, secteurs, entreprises et de la société tout entière pour le soin et la protection des enfants, en particulier ceux qui sont moins fortunés. Elle contribue ainsi à offrir un printemps significatif à ces enfants.

Personne n'est laissé pour compte

Lors de l’ouverture, Nguyên Tang Minh, directeur adjoint du Service de la Santé, a dit que bien que la ville s'efforce d'accomplir ses tâches professionnelles et le travail post-fusion administrative, elle priorise toujours la mission de prendre soin de la santé et de la vie des citoyens. Le programme «Voyage de printemps pour les enfants en difficulté» est une preuve concrète que Hô Chi Minh-Ville applique sa devise «personne n'est laissé pour compte» sans relâche.

La représentante de la compagnie par actions Tôn Dông Á a partagé avec émotion que, pour l'entreprise, le printemps n'est vraiment réussi que lorsqu'il y a partage et accompagnement. Après déjà deux décennies d’engagement continu, Tôn Dông Á chérira toujours l'opportunité d'apporter sa petite contribution, d'apporter de la joie et un soutien moral aux jeunes enfants. L'entreprise croit que ce soutien est une puissante source d'encouragement, incitant les enfants à surmonter les difficultés, à marcher d'un pas ferme vers l'école et à nourrir leurs propres rêves. À ce jour, Tôn Đông Á a consacré plus de 54 milliards de dôngs à des activités de bienfaisance.

Plus de 5 milliards de dôngs collectés

Pour ce Tết 2026, l'ensemble de l'opération de soutien distribuera 6.000 cadeaux aux enfants de toute la ville pour une valeur totale d'environ 5 milliards de dôngs. Chaque cadeau est évalué à 700.000 dôngs, comprenant 400.000 dôngs en espèces et un cadeau en nature d'une valeur de 300.000 dôngs. À cette occasion, M. Minh a également exprimé ses sincères remerciements aux bienfaiteurs qui ont participé aux programmes humanitaires au fil des ans et souhaite que cet élan de générosité se maintienne.

Le programme de cette année a bénéficié de la précieuse collaboration des sponsors suivants : Société à Responsabilité Limitée d'Alimentation Orion Vina (185 millions de dôngs) ; Société par Actions Tôn Đông Á (120 millions de dông) ; Sarl Coschem Vina (100 millions de dôngs) ; Sài Gòn Co.op (50 millions de dôngs)...

Texte et photos : Quang Châu/CVN