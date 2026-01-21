Les températures vont continuer à chuter dans le Nord

Une masse d’air froid renforcée déferlera sur le Vietnam à partir de fin janvier, touchant d’abord les zones montagneuses de Lang Son et Cao Bang avant de s’étendre à toute la région du Nord, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

>> La météo n’en finit pas de souffler le chaud et froid dans le Nord

>> La vague de froid sur le Nord persiste et s’intensifie dans les prochains jours

Cette vague de froid devrait durer jusqu’au 23 janvier, entraînant un froid intense et généralisé, avec des températures extrêmement basses dans certaines zones montagneuses, a-t-il fait savoir.

Les températures dans le delta du fleuve Rouge, y compris à Hanoï, devraient chuter entre 11 et 14°C. Dans les zones montagneuses, les minimales seront de 8 à 11°C, tandis que dans certaines zones de haute altitude, elles pourraient descendre en dessous de 6°C, augmentant ainsi le risque de gel.

Photo : VNA/CVN

Ce froid risque d’affecter la santé publique, en particulier celle des personnes âgées, des enfants et des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, et pourrait endommager les cultures et l’élevage. Le gel pourrait ralentir la croissance des cultures et accroître les pertes agricoles.

Des vents du nord-est, associés à une vague de froid, apportent également de la pluie au Centre du Vietnam, de Thanh Hoa à Da Nang, ainsi que dans certaines parties des provinces de Quang Ngai et de Gia Lai. Des précipitations modérées à fortes sont possibles dans certaines zones. Des inondations localisées, des crues soudaines et des glissements de terrain sont envisageables dans les zones de plaine et de montagne.

Parallèlement, le temps devrait rester sec dans les Hauts plateaux du Centre et dans le Sud du Vietnam, avec des températures diurnes oscillant entre 25 et 27 °C dans les Hauts Plateaux du Centre et entre 30 et 32°C dans le Sud.

VNA/CVN