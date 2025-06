Trois grands maîtres vietnamiens seront en piste à la Coupe du monde FIDE 2025

Photo : FIDE/CVN

Lors des Olympiades d’échecs de 2024, le Vietnam a occupé la 23e position du classement général, ce qui lui a valu deux places pour ce prestigieux tournoi mondial.

Sur la base de leurs performances aux Olympiades, le comité national des entraîneurs a sélectionné la grande maître Pham Lê Thao Nguyên et le grande maître Lê Tuân Minh pour le tournoi. Le grande maître Lê Quang Liêm, actuellement classé parmi les 20 meilleurs mondiaux, représentera également le Vietnam à la Coupe du monde d’échecs FIDE 2025.

La Coupe du monde féminine se déroulera du 5 au 29 juillet à Batoumi, en Géorgie. Le processus de sélection reste conforme au format 2023, garantissant la participation des joueuses les plus fortes et les plus méritantes. 103 joueuses seront sélectionnées selon des critères précis.

Selon la Fédération internationale des échecs (FIDE), la dotation sera également équivalente à celle de l’édition précédente : un montant total de 676.250 dollars, dont 50.000 dollars pour le premier prix, ce qui permettra au tournoi de conserver son statut d’un des plus lucratifs du jeu d’échecs féminin.

De plus, les trois premières de la Coupe du monde féminine obtiendront leur place pour le Tournoi des candidates féminines 2025-26, ouvrant ainsi la voie au prochain cycle de Championnats du monde.

La Coupe du monde d’échecs FIDE 2025 se déroulera à New Delhi du 31 octobre au 27 novembre, marquant le retour d’un événement majeur d’échecs en Inde après plus de deux décennies.

Avec 206 joueurs s’affrontant en format éliminatoire, le tournoi est un élément crucial du cycle du Championnat du monde, offrant trois places au Tournoi des candidats 2026. Il promet une compétition intense et l’excellence mondiale des échecs.

VNA/CVN