Xi et Poutine échangent leurs vœux du Nouvel An

Dans son message, M. Xi a présenté, au nom du gouvernement et du peuple chinois, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à M. Poutine et au peuple russe. Soulignant que l'année 2025 marque le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations unies, M. Xi a déclaré que la Chine et la Russie ont solennellement commémoré le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise, de la Grande Guerre patriotique de l'Union soviétique et de la Guerre mondiale antifasciste, envoyant un message puissant que la paix l'emportera, la justice triomphera et le peuple prévaudra. M. Xi a indiqué que l'année 2025 marque également une étape concrète dans le partenariat stratégique global de coordination Chine - Russie pour une nouvelle ère, rappelant qu'ils se sont rencontrés respectivement à Pékin et à Moscou cette année, où ils ont échangé des points de vue approfondis sur des questions majeures d'intérêt commun. La Chine et la Russie se sont en outre soutenues mutuellement au sein des Nations unies et d'autres cadres multilatéraux, apportant leurs réflexions et leurs efforts pour améliorer la gouvernance mondiale, a souligné M. Xi.

Xinhua/VNA/CVN