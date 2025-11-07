Larguer les amarres à Cat Bà, fine fleur d’Asie du Sud-Est

Cat Bà, paysage marin spectaculaire sculpté par la nature dans le Nord-Est du Vietnam, est le seul site vietnamien à figurer sur la prestigieuse liste des plus belles îles d’Asie du Sud-Est établie par le magazine National Geographic Traveller .

>> Pourquoi l'île de Cat Bà attire-t-elle les touristes internationaux ?

>> Les paysages de l’archipel de Cat Bà, décor de choix pour Hollywood

>> Cap sur l’archipel de Cat Bà, surnommé le "jardin d’Éden"

Photo : VNA/CVN

Couvrant 336 km², l’archipel de Cat Bà se distingue par ses montagnes calcaires vallonnées, ses forêts de pins, et ses baies pittoresques. Il abrite des grottes majestueuses aux valeurs biologiques diverses, ainsi que des paysages géologiques et géomorphologiques remarquables.

En 2004, l’archipel a été reconnu réserve naturelle de biosphère par l’UNESCO. En 2023, la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà a été inscrite sur la Liste du Patrimoine naturel mondial.

L’attrait cet archipel émeraude ne réside pas seulement dans la beauté intacte de la baie de Lan Ha et de ses superbes plages immaculées, mais aussi dans le fait qu’elle offre une série d’expériences de voyage uniques.

Les environs des îles de Cat Bà sont parfaits pour les sorties en kayak, avec des eaux calmes et des paysages à couper le souffle. Les promenades permettent de découvrir des îlots luxuriants, de belles criques, et des villages flottants, tout en s’immergeant dans une nature spectaculaire.

"Cat Bà offre des possibilités d’aventure exceptionnelles", écrit le magazine. "Si beaucoup n’y font qu’une escale d’une journée en route vers les îles plus petites de l’archipel, les amateurs de sensations fortes y séjournent souvent plus longtemps".

"Les falaises karstiques calcaires sont un paradis pour les grimpeurs ; la Vallée des Papillons, avec ses grottes et ses surplombs, est un lieu prisé pour l’escalade en solo au-dessus de l’eau (escalade de blocs sans corde au-dessus des eaux profondes)", précise-t-il.

"Pour une alternative plus sûre, mais tout aussi spectaculaire, les visiteurs peuvent gravir le pic Ngu Lam ou pagayer en kayak au milieu du plancton bioluminescent", ajoute le National Geographic Traveller.

Cat Bà se classe troisième sur la liste des huit incontournables d’Asie du Sud-Est, derrière Koh Chang en Thaïlande et Penang en Malaisie. Parmi les autres îles figurant sur la liste, on trouve Komodo en Indonésie, Panay et Isla Verde aux Philippines, Java en Indonésie et Don Khong au Laos.

VNA/CVN