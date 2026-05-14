WTA 1000 de Rome : Svitolina s'offre Rybakina et un duel contre Swiatek en demi-finales

Renversante : l'Ukrainienne Elina Svitolina a surmonté mercredi 13 mai un début de match poussif pour terrasser la N.2 mondiale Elena Rybakina et s'offrir un autre duel de prestige en demi-finale du WTA 1000 de Rome, contre la spécialiste de la terre battue Iga Swiatek (3 e ).

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Si la victoire de la Polonaise contre Jessica Pegula (5e) avait été expéditive en début d'après-midi (6-1, 6-2), le dernier quart de finale a été beaucoup plus accroché : Svitolina (10e) a eu besoin de près de deux heures et demie pour arracher sa qualification sur le score de 2-6, 6-4, 6-4.

Dans un duel entre deux anciennes lauréates du tournoi de Rome, la gagnante de l'édition 2023 Elena Rybakina a pris le meilleur départ en breakant son adversaire dès son premier jeu de service.

Mais à l'arrivée, c'est bien Svitolina (sacrée en 2017 et 2018) qui verra le dernier carré, grâce à un niveau de jeu en nette hausse dès le deuxième set et une multitude de balles de break vendangées par la N.2 mondiale (16 sur 20).

Après avoir atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et la finale du WTA 1000 de Dubai, la native d'Odessa confirme son retour au premier plan après s'être éloignée du circuit pour donner naissance à sa fille en octobre 2022.

Svitolina-Swiatek à venir

L'ex-N.3 mondiale n'est cependant pas au bout de ses peines, puisqu'elle s'apprête à affronter la joueuse la mieux classée parmi celles encore en lice, en la personne de la triple lauréate du tournoi Iga Swiatek (2021, 2022, 2024).

L'autre demi-finale mettra aux prises l'Américaine Coco Gauff (4e) et la surprenante Roumaine Sorana Cirstea (27e), qui réalise à 36 ans et pour sa dernière saison professionnelle le meilleur parcours de sa carrière dans la Ville éternelle - c'est elle qui a battu la N.1 mondiale Aryna Sabalenka au troisième tour.

À une dizaine de jours de Roland-Garros, la victoire de Svitolina et la troisième correction de suite infligée par Iga Swiatek a encore un peu plus brouillé les pronostics pour le Grand Chelem parisien, remporté en 2025 par Coco Gauff.

Après les victoires de Rybakina à Stuttgart, de Mirra Andreeva à Linz et de Marta Kostyuk à Rouen et Madrid, c'est encore une autre joueuse qui triomphera samedi 16 mai à Rome.

Ruud qualifié pour le dernier carré

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Après un début de saison poussif, Iga Swiatek s'est posée ces derniers jours en très sérieuse candidate à un quatrième sacre dans la Ville éternelle, ne laissant échapper que sept jeux en trois matches.

Avant Roland-Garros, "l'objectif était de jouer autant de matches que possible" sur terre battue, a expliqué Swiatek, battue en quarts de finale à Stuttgart et contrainte à l'abandon au troisième tour à Madrid.

"Par rapport à la saison dernière, j'ai le sentiment de ne pas avoir beaucoup joué (donc) je suis contente de pouvoir passer du temps sur le court et de livrer des matches vraiment solides contre les meilleures joueuses du circuit. J'espère en disputer encore deux ici", a complété la quadruple lauréate de Roland-Garros, entraînée depuis quelques semaines par l'ex-coach de Rafael Nadal, Francisco Roig.

Dans le tableau masculin, le Norvégien Casper Ruud (25e) a décroché le premier billet pour les demi-finales du Masters 1000 de Rome.

Au terme d'un match très décousu et interrompu durant deux heures et demie par la pluie, l'ex-N.2 mondial l'a emporté 6-1, 1-6, 6-2 contre le Russe Karen Khachanov (15e).

Il défiera en demi-finales le jeune Espagnol Rafael Jodar (34e) ou l'Italien Luciano Darderi (20e), qui s'affrontent dans le dernier match programmé mercredi 13 mai.

Jeudi 14 mai, outre les deux demi-finales du tableau féminin, l'immense favori et N.1 mondial Jannik Sinner tentera à son tour de se hisser dans le dernier carré, contre le Russe Andrey Rublev (14e).

L'ex-patron du circuit Daniil Medvedev (9e) affrontera pour sa part l'Espagnol Martin Landaluce (94e) en quarts de finale.

AFP/VNA/CVN