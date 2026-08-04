Tennis: les soeurs Williams invitées pour le double à Cincinnati

Les soeurs américaines Serena et Venus Williams vont effectuer leur retour en double au tournoi WTA 1000 de Cincinnati, quatre ans après leur dernière rencontre ensemble, grâce à une invitation que les organisateurs leur ont accordée lundi 3 août.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Serena Williams, âgée de 44 ans, et son aînée Venus, 46 ans, ont remporté 14 titres du Grand Chelem en double entre 1999 et 2016, ainsi que trois médailles d'or aux Jeux (2000, 2008, 2012). Leur dernière apparition remonte à l'US Open-2022 avec une élimination d'entrée.

Elles avaient reçu une invitation pour le double à Wimbledon, mais la cadette a déclaré forfait au dernier moment en raison d'une blessure à un genou, subie lors de sa défaite en simple contre Maya Joint.

La gagnante de 23 titres du Grand Chelem a retrouvé cette saison le circuit, un retour qui a électrisé le monde du tennis mais qui interroge sur sa capacité à être compétitive.

Avant son unique apparition en simple contre Joint, elle a disputé trois matches de double, avec la Canadienne Victoria Mboko au Queen's (une victoire, une défaite) et la Tchèque Karolina Muchova à Berlin (une défaite).

Venus Williams a aussi reçu une invitation pour le simple. La joueuse retombée à la 667e place mondiale a perdu les dix rencontres qu'elle a disputées cette année, et reste sur 13 défaites d'affilée.

La Française Loïs Boisson a également été gratifiée d'une wild-card. Le tournoi WTA 1000 de Cincinnati (13-23 août) constitue le dernier rendez-vous avant l'US Open (30 août-13 septembre).

APS/VNA/CVN