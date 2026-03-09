Indian Wells : Fils, Sinner et Sabalenka en 8es

Parmi les cadors du tennis mondial en quête d'un premier titre à Indian Wells, Aryna Sabalenka et Jannik Sinner ont facilement franchi le 3 e tour dimanche 8 mars direction les 8 es de finale, comme Arthur Fils.

>> Open d’Australie : Rybakina soulève son deuxième trophée du grand Chelem

>> ATP 500 de Doha : Fils en demi-finales, Sinner battu

>> Tennis : Monfils arrive aux États-Unis, où il apprécie "la sublime énergie" des fans

Photo : AFP/VNA/CVN

No1 mondiale, Sabalenka (27 ans) a aisément dominé la Roumaine Jaqueline Cristian (35e) 6-4, 6-1.

Finaliste en 2023 et l'an passé du tournoi WTA 1000, la Bélarusse a ainsi pris rendez-vous en 8e avec l'ex-No1 mondiale Naomi Osaka, titrée dans le désert californien en 2018.

La Japonaise âgée de 28 ans, désormais 16e mondiale, a eu besoin de trois sets pour éliminer la Colombienne Camila Osorio 6-1, 3-6, 6-1.

"Ça va être un match fou, c'est une grande joueuse, capable de revenir après une grossesse. Elle est dans une forme incroyable, j'ai pu voir ses derniers matches, je l'admire", a commenté Sabalenka en conférence de presse.

Osaka n'a pas disputé de tournoi depuis janvier et son forfait au 3e tour de l'Open d'Australie en raison d'une blessure abdominale. Les deux championnes ne se sont affrontées qu'à une reprise il y a plus de sept ans, en 8e de finale de l'US Open 2018, pour un succès d'Osaka.

Fils en 8e

Jannik Sinner a lui battu le Canadien Denis Shapovalov 6-3, 6-2 en 1h11.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Italien No2 mondial a complètement raté son départ, en perdant son service sur un jeu blanc, avant de faire subir la même chose au 39e joueur mondial âgé de 26 ans puis de dérouler.

Sinner (24 ans) a breaké dès le premier jeu de la deuxième manche et n'a jamais relâché la pression. Il affrontera mardi 10 mars le jeune prodige brésilien Joao Fonseca (19 ans, 35e).

Le No4 mondial Alexander Zverev a lui connu plus de difficultés pour se débarrasser de l'Américain Brandon Nakashima (30e), battu 7-6 (7/2), 5-7, 6-4 en 2h31 de jeu.

"Il a joué de façon fantastique, il a servi comme jamais auparavant contre moi, bravo à lui", a salué l'Allemand.

Il y aura au moins un Français en 8e de finale avec la qualification d'Arthur Fils, tombeur autoritaire du Hongrois Marton Fucsovics 6-3, 7-5. Fils (21 ans) s'est montré très solide, notamment au service, sans concéder une seule balle de break.

Après un premier set expédié, le 32e joueur mondial, finaliste à Doha le mois dernier, a dû attendre la fin du deuxième set pour faire la différence, forçant son adversaire 56e joueur mondial à la faute en maîtrisant l'échange.

Quart de finaliste l'an dernier dans le désert californien, Fils affrontera mardi le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial.

Deux Top 10 sont tombés dimanche 8 mars : l'Américaine Coco Gauff (4e), titrée à Roland-Garros l'an passé, a abandonné face à la Philippine Alexandra Eala qui menait 6-2, 2-0, à cause d'une blessure au bras gauche.

Un autre Américain, Ben Shelton (8e), a lui été dépassé par son compatriote Learner Tien (27e) 7-6 (7/3), 4-6, 6-3.

AFP/VNA/CVN







