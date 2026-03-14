F1 : Mercedes survole le début de saison

L'écurie de Formule 1 Mercedes survole le début de la saison 2026 à la réglementation remise à plat, ses deux pilotes George Russell et Andrea Kimi Antonelli s'étant montrés vendredi 13 mars les plus rapides aux essais libres et aux qualifications pour la course sprint de samedi 14 mars, dans le cadre du Grand Prix de Chine.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Britannique de 28 ans, qui s'était autoproclamé cet hiver favori pour le titre mondial, et l'Italien de 19 ans, ont fait coup double lors de l'unique séance d'essais libres et des qualifications en vue du sprint, une course condensée de 19 tours qui se tient samedi 14 mars à 04h00 (heure française, GMT+1).

Le Grand Prix aura lieu dimanche 15 mars sur le circuit de Shanghai et Mercedes est archi-favori.

Russell et Antonelli continuent donc de supplanter leurs concurrents depuis leur doublé au premier GP de la saison le week-end dernier à Melbourne (Australie) et les essais hivernaux à Bahreïn en février, en ouverture d'une année 2026 à la règlementation des moteurs et de l'aérodynamique entièrement refondue.

"Incroyable" Mercedes

"La voiture était vraiment incroyable", s'est réjoui Russell devant la presse, se félicitant qu'"après Melbourne, où tout a bien fonctionné, aujourd’hui (ce soit) un vrai bonheur de piloter cette monoplace (...) particulièrement rapide".

De fait, le Britannique a fait son meilleur tour en qualifications en 1 minute 31 secondes 520 millièmes, soit 289/1000es plus vite qu'Antonelli.

La hiérarchie des constructeurs en 2025 (McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari) est donc respectée, mais pas dans le même ordre en ce début de saison : la McLaren motorisée par Mercedes du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et la Ferrari de son compatriote et septuple champion du monde Lewis Hamilton partiront samedi 14 mars en troisième (+621/1000es) et quatrième (+641/1000es) positions sur la grille.

L'autre McLaren de l'Australien Oscar Piastri s'est classée cinquième (+704/1000es), devant la seconde Ferrari du Monégasque, également prétendant au titre, Charles Leclerc (+1 sec).

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce vendredi 13 mars a été bien plus sombre pour les Red Bull du quadruple champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen, huitième à 1 sec 734 millièmes, et du jeune Français Isack Hadjar, dixième à plus de 2,2 secondes de Russell.

À 21 ans, Hadjar entame seulement sa deuxième saison en F1 et la première avec Red Bull aux côtés de Verstappen.

Ce dernier s'est maintes fois plaint des nouvelles monoplaces au bloc propulseur moitié thermique, moitié électrique, qu'il a comparées à de la "Formule E (électrique) sous stéroïdes" et au jeu vidéo "Mario Kart".

"Extrêmement satisfait"

Pierre Gasly (Alpine) a apporté un lot de consolation au clan français avec une septième place sur la grille de départ samedi 14 mars (+1.368) et s'est dit "extrêmement satisfait".

L'unique séance d'essais à Shanghai, pour laisser du temps aux qualifications du sprint, a aussi été écrasée par le duo Russell Antonelli : 1 min 32 sec 741/1000es pour le premier et 120 millièmes de plus pour le second.

Le directeur français de Red Bull, Laurent Mekies, a reconnu lors d'une conférence de presse que tant à Melbourne qu'à Shanghai, "l'écart avec Mercedes et Ferrari était important".

Du côté de la Scuderia, qui espère renouer avec les victoires, Hamilton s'est dit "satisfait" des qualifications, mais Leclerc les a trouvées au contraire "pas géniales".

AFP/VNA/CVN