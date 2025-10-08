WTA 1000 de Wuhan : Swiatek balaye Bouzkova pour son entrée en lice

Iga Swiatek n'a fait qu'une bouchée de la Tchèque Marie Bouzkova, 41 e mondiale, 6-1,6-1 pour son entrée en lice mardi 7 octobre au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Wuhan, en Chine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Soixante dix-neuf minutes ont suffi à la Polonaise, tête de série N°2 du tournoi sur dur, pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Elle restait sur une élimination en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin, où elle avait subi la semaine dernière la loi de l'Américaine Emma Navarro (6-4, 4-6, 6-0).

Swiatek a largement dominé Bouzkova sur son service, la breakant à six reprises.

Elle doit avoir pour adversaire la gagnante de la rencontre programmée mercredi 8 octobre entre la Suissesse Belinda Bencic (15e à la WTA) et la Belge Elise Mertens (21e).

