WTA 250 d'Osaka : Naomi Osaka en quarts malgré une blessure à une cuisse

La Japonaise Naomi Osaka, tête de série No1 du tournoi WTA 250 d'Osaka, s'est blessée mercredi 15 août à la cuisse gauche mais est malgré tout parvenue à se qualifier pour les quarts de finale.

La Japonaise Naomi Osaka s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 d'Osaka en battant la tenante du titre néerlandaise Suzan Lamens malgré une blessure à une cuisse le 15 octobre.
Photo : AFP/VNA/CVN

La 16e mondiale, demi-finaliste du dernier US Open, s'est imposée 7-6 (8/6), 3-6, 6-2 contre la tenante du titre néerlandaise Suzan Lamens (57e).

Alors qu'elle menait cinq jeux à zéro dans la manche décisive, la quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem a pris un temps mort médical pour se faire soigner à la jambe gauche.

Revenue sur le court avec un imposant bandage à la cuisse gauche, la Japonaise a perdu les deux jeux suivants mais a ensuite réussi à conclure la partie en 2h20.

Après avoir remporté le match sur un revers gagnant, Osaka a semblé retenir quelques larmes avant d'aller saluer son adversaire au filet.

"C'était vraiment très difficile. Je suis désolée de mon attitude", a affirmé la gagnante dans son interview d'après-match, écourtée par la douleur.

"Emotionnellement, j'ai vécu beaucoup de choses durant ce match", a affirmé Osaka en conférence de presse. "Dans le troisième set, j'ai fait de mon mieux pour n'avoir aucun regret", a-t-elle poursuivi dans des propos rapportés sur le site de la WTA.

"Je n'arrivais pas très bien à me déplacer. Mais je pense que je suis du genre à guérir vite, je devrais être en mesure de disputer mon prochain match", a-t-elle espéré.

Battue dès son entrée en lice au WTA 1000 de Pékin fin septembre, et au deuxième tour au WTA 1000 de Wuhan début octobre, l'ex-No1 mondiale affrontera en quarts de finale la Roumaine Jaqueline Cristian (47e), tombeuse en trois sets de la tête de série No8 du tournoi, l'Espagnole Jessica Bouzas (40e).

AFP/VNA/CVN


