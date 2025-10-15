WTA 250 d'Osaka : Naomi Osaka en quarts malgré une blessure à une cuisse

La Japonaise Naomi Osaka, tête de série N o 1 du tournoi WTA 250 d'Osaka, s'est blessée mercredi 15 août à la cuisse gauche mais est malgré tout parvenue à se qualifier pour les quarts de finale.

Photo : AFP/VNA/CVN

La 16e mondiale, demi-finaliste du dernier US Open, s'est imposée 7-6 (8/6), 3-6, 6-2 contre la tenante du titre néerlandaise Suzan Lamens (57e).

Alors qu'elle menait cinq jeux à zéro dans la manche décisive, la quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem a pris un temps mort médical pour se faire soigner à la jambe gauche.

Revenue sur le court avec un imposant bandage à la cuisse gauche, la Japonaise a perdu les deux jeux suivants mais a ensuite réussi à conclure la partie en 2h20.

Après avoir remporté le match sur un revers gagnant, Osaka a semblé retenir quelques larmes avant d'aller saluer son adversaire au filet.

"C'était vraiment très difficile. Je suis désolée de mon attitude", a affirmé la gagnante dans son interview d'après-match, écourtée par la douleur.

"Emotionnellement, j'ai vécu beaucoup de choses durant ce match", a affirmé Osaka en conférence de presse. "Dans le troisième set, j'ai fait de mon mieux pour n'avoir aucun regret", a-t-elle poursuivi dans des propos rapportés sur le site de la WTA.

"Je n'arrivais pas très bien à me déplacer. Mais je pense que je suis du genre à guérir vite, je devrais être en mesure de disputer mon prochain match", a-t-elle espéré.

Battue dès son entrée en lice au WTA 1000 de Pékin fin septembre, et au deuxième tour au WTA 1000 de Wuhan début octobre, l'ex-No1 mondiale affrontera en quarts de finale la Roumaine Jaqueline Cristian (47e), tombeuse en trois sets de la tête de série No8 du tournoi, l'Espagnole Jessica Bouzas (40e).

AFP/VNA/CVN



