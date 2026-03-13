Ski : Marco Odermatt, 3e à Courchevel, assure son 5e gros globe et celui de la descente

Le génie suisse du ski Marco Odermatt, après des Jeux d'hiver en demi-teinte, s'est assuré vendredi 13 mars de remporter pour la cinquième année consécutive le classement général de la Coupe du monde de ski en prenant la troisième place de la descente de Courchevel remportée par l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec désormais 1.590 points, Odermatt compte 632 points d'avance sur son premier poursuivant Lucas Pinheiro Braathen et est donc assuré mathématiquement, à six courses de la fin de l'hiver, de décrocher le gros globe de cristal qui lui est promis depuis des semaines. Il décroche également son troisième globe de la descente.

Le suspense était inexistant (Pinheiro Braathen ne court pas les épreuves de vitesse) mais le Suisse de 28 ans écrit vendredi un peu plus l'histoire de son sport : seuls les Autrichiens Marcel Hirscher (8 entre 2012 et 2019) et Annemarie Möser-Proll (5 entre 1971 et 1975) ont réussi avant lui à remporter cinq fois de suite le classement général de la Coupe du monde.

Avec déjà 11 victoires cet hiver et 20 podiums en Coupe du monde, le polyvalent skieur a montré qu'il était le meilleur sur une saison entière même s'il n'a pas réussi à remplir cet hiver les deux gros objectifs qu'il s'était fixé : remporter la descente de Kitzbühel (2e) et celle des récents JO d'hiver à Bormio (4e). Sans titre à Milan Cortina, il a remporté deux médailles d'argent (géant et combiné) et une de bronze (super-G).

Vendredi 13 mars, il ne s'est pas contenté d'une 9e place qui lui aurait assuré le gros globe. Dossard 14, il s'est élancé pour gagner mais a finalement été devancé (+ 31/100e) par l'Autrichien Kriechmayr tandis que l'Italien Giovanni Franzoni (+ 9/100e) complète le podium.

"Ça a été compliqué, je n'ai jamais été aussi fatigué à l'arrivée d'une descente", a souri le Suisse dans l'aire d'arrivée.

Les Français sont passés à côté de leur descente, avec pas mieux qu'une 11e place pour Nils Allègre. Mais l'essentiel était ailleurs pour les Bleus, qui disent au revoir vendredi à leur coéquipier Adrien Théaux, doyen du circuit qui a décidé de raccrocher pour de bon les skis après la descente de Courchevel, à 41 ans et après 335 départs en Coupe du monde.

La Coupe du monde masculine de ski alpin se poursuit samedi 14 mars avec le super-G de Courchevel (11h00).

AFP/VNA/CVN