Mexique : 57 blessés suite à l'explosion d'un camion-citerne de gaz à Mexico

Cinquante-sept personnes ont été blessées mercredi 10 septembre à Mexico après l'explosion d'un camion-citerne de gaz, dont 19 sont dans un état grave, ont indiqué les autorités locales.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'accident s'est produit sur la route Zaragoza, sous le pont Concordia, a précisé Clara Brugada Molina, cheffe du gouvernement de la capitale mexicaine, sur X.

Il s'est produit vers 14h20 heure locale, lorsque le camion, d'une capacité de 49.500 litres, s'est renversé. Les blessés ont été transportés d'urgence dans différents hôpitaux, a-t-elle indiqué aux médias locaux.

L'accident a également touché 18 véhicules, et 19 des blessés transférés à l'hôpital sont dans un état grave, a-t-elle ajouté.

La police a sécurisé la zone et des barrages routiers ont été mis en place dans les environs afin d'assurer la sécurité des habitants et de préserver les lieux pour l'enquête visant à déterminer précisément les causes de l'accident, selon les autorités locales.

Xinhua/VNA/CVN