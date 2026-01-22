XIVe Congrès du PCV : un jalon majeur pour un meilleur avenir du Vietnam

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Milan Krajca, président du Mouvement pour la paix tchèque et membre du Parti communiste de Bohême et de Moravie, a partagé ses réflexions sur le rôle du PCV ainsi que les perspectives de coopération bilatérale.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Prague, Milan Krajca a affirmé sa conviction absolue que cet événement constitue un jalon historique essentiel pour définir la trajectoire et les aspirations de développement de la nation vietnamienne.

Il a souligné que le Vietnam est non seulement un acteur incontournable, mais s'impose désormais comme un chef de file du dynamisme économique en Asie de l’Est et du Sud-Est, fort de progrès spectaculaires réalisés au cours des dernières décennies. Il a estimé qu’un avenir prometteur et riche de potentiel attend le Vietnam.

Selon lui, les documents et résolutions adoptés par ce Congrès représenteront un progrès majeur dans la construction du Vietnam en un pays socialiste avancé, créant ainsi un meilleur avenir pour sa population.

Dans un contexte mondial en pleine mutation, Milan Krajca a particulièrement salué la politique étrangère du Vietnam, fondée sur les principes de paix, de coopération mutuellement bénéfique, de respect mutuel et de solidarité internationale, estimant qu’elle pourrait servir de modèle à de nombreux pays. Ayant mené une lutte héroïque pour son indépendance, le Vietnam comprend pleinement la valeur de la paix et demeure résolument attaché à la recherche de solutions pacifiques à tous les conflits.

Sur le plan des relations bilatérales, Milan Krajca a mis en exergue les liens étroits unissant le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de Bohême et de Moravie, rappelant une amitié de longue date, marquée par le déplacement historique du Président Hô Chi Minh en Tchécoslovaquie en 1957.

Vastes perspectives de coopération

Selon lui, l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Vietnam et la République tchèque en janvier 2025 constitue un tournant majeur, ouvrant de vastes perspectives de coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, l’éducation, la sécurité et le tourisme. Il a également souligné l’importance de la communauté vietnamienne en République tchèque, forte de près de 100.000 personnes, qu’il a qualifiée de facteur essentiel du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

En conclusion, au nom du Parti communiste de Bohême et de Moravie, Milan Krajca a adressé ses vœux de plein succès au XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a précisé que son parti suit avec une attention particulière le déroulement de ces assises, dans l’espoir que les décisions qui y seront prises ouvriront un nouveau chapitre fructueux dans les relations entre les deux Partis et les deux nations.

