TikTok : une opportunité pour les start-up amoureuses de la langue et de la culture françaises

TikTok, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, ne se limite plus à une simple application de divertissement. Elle se transforme en une plateforme idéale pour les jeunes passionnés de la langue française, leur offrant un espace pour exprimer leur amour du français tout en ouvrant des opportunités pour les startups

Dans les années à venir, le nombre d’utilisateurs devrait continuer de croître, ce qui offrira d’innombrables opportunités aux entrepreneurs, notamment dans des domaines tels que l’enseignement des langues, des partenariats de marques et de la promotion de la culture française. TikTok ouvre un véritable espace de créativité et de connexion, où le français est non seulement appris mais également promu et commercialisé.

Enseignement du français en ligne sur TikTok

Le Vietnam figure parmi les 10 marchés à la croissance la plus rapide dans le domaine de la technologie de l'éducation en ligne, avec un taux de croissance de 44,3% par an, selon un rapport de Vietnam Edtech de 2021. TikTok joue un rôle crucial dans cette dynamique, devenant une plateforme d'apprentissage du français vaste et dynamique. Les utilisateurs peuvent accéder à une variété de contenus, allant des cours de grammaire de base aux films romantiques en français. Les hashtags comme #LearnFrench, #French, #FrenchStyle et #FrenchCulture ont attiré des millions d’utilisateurs, témoignant de l’intérêt croissant pour l’apprentissage de la langue de Molière via cette plateforme.

TikTok facilite la création d’entreprises dans le domaine de l’éducation française, permettant aux créateurs de contenu de développer des cours adaptés à un large public, des débutants aux apprenants avancés. En plus d’être un espace de divertissement, TikTok est un outil puissant pour construire une marque personnelle et développer une carrière d'enseignant en ligne. Les créateurs peuvent générer des revenus grâce au marketing d’affiliation, aux ventes en direct de livres ou d’outils d’apprentissage. En somme, TikTok représente une formidable opportunité de transformer sa passion pour le français en une source de revenus stable.

Un exemple inspirant est celui de Trang Ho, créatrice de la chaîne TikTok tiengphapaurore. Forte de son expérience dans l’enseignement et d’une solide formation acquise dans des universités françaises prestigieuses, Trang Ho a su exploiter TikTok pour diffuser des contenus en français tels que des chansons, des poèmes, et des cours de vocabulaire. En moins de deux ans, sa chaîne a attiré près de 20.000 abonnés et plus de 400.000 likes, témoignant de l’intérêt croissant des jeunes vietnamiens pour le français. Aujourd’hui, Trang Ho compte des milliers d’étudiants inscrits à ses cours et près de 100.000 abonnés sur diverses plateformes de réseaux sociaux, ouvrant ainsi la voie à de prometteuses opportunités entrepreneuriales dans l'enseignement du français en ligne.

Mme Trang Ho a déclaré que le français est reconnu pour ses sonorités mélodieuses et sa structure phrastique délicate, créant une esthétique singulière, particulièrement propice à l'expression des émotions profondes, notamment l'amour. Pour cette raison, apprendre le français est une source de fierté. “J'ai toujours nourri le rêve de transmettre la langue de l'amour aux jeunes qui partagent ma passion. C'est ainsi qu'est née ma chaîne TikTok, et je suis très reconnaissante du soutien que vous m'apportez”, a-t-elle confié. “Je suis consciente que l'apprentissage d'une nouvelle langue est un parcours semé d'embûches, c'est pourquoi je m'efforce de rendre cet apprentissage à la fois ludique et accessible. À travers chaque vidéo, je cherche non seulement à enseigner la grammaire, mais aussi à partager des récits, des chansons, des citations, et des films français. Je souhaite que vous appreniez le français tout en approfondissant votre connaissance de la culture et du peuple français. Je suis convaincue que le français n'est pas simplement une langue, mais une clé qui ouvre les portes de la découverte du monde”, a-t-elle ajouté.

Coopération avec des marques françaises via TikTok

À l'ère du numérique, la coopération avec les marques françaises ouvre des perspectives attractives pour les TikTokers vietnamiens. L'alliance entre l'influence de TikTok et la culture française raffinée crée une plateforme idéale, permettant aux jeunes de bâtir leur marque personnelle et de développer leur carrière. Cette collaboration offre non seulement des revenus stables, mais contribue également à renforcer la notoriété de leur marque, à élargir leurs réseaux, et à découvrir de nouvelles valeurs parmi les marques françaises les plus prestigieuses.

Pour capter l'attention des marques françaises, les TikTokers doivent se concentrer sur la création de contenu de qualité, maintenir une image professionnelle et interagir activement avec leur communauté. Leur contenu doit refléter non seulement les tendances mondiales, mais aussi démontrer un lien profond avec la culture française. Cet investissement est perçu comme un véritable ''passeport'' pour accéder aux grandes marques françaises de la mode, de la cosmétique et de la gastronomie.

Un exemple inspirant est celui de Bach Luu Duong, une TikTokeuse vietnamienne actuellement étudiante en marketing à Paris. Avec des vidéos illustrant sa vie d'étudiante en France, sa chaîne TikTok compte près de 300 000 abonnés et affiche plus de 5 millions de likes. Ce succès lui a non seulement permis de collaborer avec de nombreuses marques prestigieuses, mais aussi de devenir financièrement indépendante pendant ses études à l’étranger. Ce parcours démontre le fort potentiel de la création d'une marque personnelle sur TikTok, ouvrant ainsi la porte à des collaborations avec des marques internationales, notamment françaises.

Bach Luu Duong a déclaré qu’elle effectue actuellement un stage dans une startup spécialisée dans la vente de bijoux classiques et vintage de grandes marques telles que Chanel, Dior, et Yves Saint Laurent. Son travail consiste principalement à gérer le marketing, créer du contenu pour promouvoir les produits de l'entreprise, et organiser les commandes. ''Ce stage correspond parfaitement à ma spécialisation, et c'est une occasion unique pour moi d'apprendre tout en collaborant avec des marques renommées comme Medipeel, Maybelline, d'Alba, Skin1004, Torriden, Dr.G, Garnier, Prep, et Smilee''.

Interrogée sur les marques qu'elle sélectionne pour des collaborations publicitaires, Duong explique : “Je privilégie les marques et les produits que j'ai déjà utilisés et avec lesquels je me sens à l'aise. Il s'agit généralement de marques spécialisées dans les soins de la peau, la beauté, la mode, ou des plateformes académiques. La plupart du temps, ces marques partagent le même public cible que le mien, composé essentiellement de jeunes vietnamiens”. Elle conclut en affirmant : “J’aime beaucoup mon travail actuel, et j’espère pouvoir continuer à apprendre et à évoluer davantage à l’avenir”.

Entrepreneuriat dans le tourisme et la gastronomie via TikTok

La France, terre de culture et de gastronomie, est une destination de rêve pour les passionnés de voyage et de cuisine. Les liens historiques entre le Vietnam et la France offrent un terrain fertile pour les projets entrepreneuriaux dans ces domaines. TikTok, avec son immense popularité, se révèle être un outil puissant pour transformer votre passion en une carrière florissante dans le secteur du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie.

Grâce à TikTok, vous pouvez créer des vidéos captivantes mettant en avant les trésors cachés de la France et les spécialités culinaires du Vietnam, offrant à votre audience une véritable expérience de voyage virtuelle. Les fonctionnalités créatives de la plateforme, telles que les effets spéciaux, la musique et les défis, peuvent rendre votre contenu encore plus attractif, attirant ainsi un large public.

Construire votre image en tant qu'expert du tourisme et de la cuisine française sur TikTok ouvre de nombreuses opportunités de collaboration avec des entreprises dans les secteurs du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Vous pourriez être sollicité pour devenir ambassadeur de marques, organiser des circuits touristiques, ou encore rédiger des avis sur des restaurants et des hôtels. Si votre marque personnelle est suffisamment reconnue, le rêve d’ouvrir votre propre restaurant de style français pourrait bien devenir réalité.

Par exemple, une série de vidéos explorant les cafés français au Vietnam, avec des tutoriels sur la préparation du café français traditionnel ou des conseils pour choisir un bon vin de Bordeaux, non seulement vous positionne comme un expert du domaine, mais inspire aussi d'autres passionnés de culture culinaire française.

L’interaction régulière avec vos abonnés, les réponses à leurs commentaires, et l’organisation de concours, renforceront votre relation avec la communauté. Cela augmentera la visibilité de votre marque personnelle et créera une communauté de passionnés prêts à soutenir et partager votre contenu. Avec une audience fidèle et engagée, les opportunités de collaboration avec des entreprises se multiplieront, boostant ainsi votre carrière entrepreneuriale.

Un exemple de réussite dans ce domaine est LaFuong Pastry, une marque de pâtisserie française haut de gamme qui a fait sensation sur TikTok ces dernières années. Avec près de 130.000 followers et 2 millions de likes, la chaîne @LaFuongPastry séduit de nombreux jeunes amoureux de la gastronomie. Le succès de LaFuong ne repose pas seulement sur la qualité exceptionnelle de ses pâtisseries, mais également sur une stratégie marketing ingénieuse qui exploite pleinement le potentiel des réseaux sociaux.

Passionnée par la pâtisserie, Nguyên Thu Phuong, fondatrice de LaFuong Pastry, a suivi une formation au prestigieux Cordon Bleu avant de rapporter la quintessence de la cuisine française au Vietnam. Profitant de l’essor de TikTok, LaFuong a su capter l’attention des jeunes grâce à des vidéos soignées mettant en scène la confection de pâtisseries délicates, conquérant ainsi le cœur de millions de personnes. Ce succès est le fruit d'une parfaite combinaison entre formation de qualité, passion, persévérance et sensibilité aux tendances actuelles.

Nguyên Thu Phuong partage : ''Pour moi, que ce soit dans l’industrie culinaire ou dans tout autre domaine, la passion ne représente qu'une petite partie de la réussite. Le reste réside dans la persévérance et la discipline. La passion, c'est ce qui vous pousse à retenter une recette de gâteau, mais seule la persévérance vous permettra de surmonter 100 échecs et de réussir peut-être à la 101e tentative''.

Faire de sa passion en une réalité entrepreneuriale

Réussir sur TikTok nécessite une stratégie bien pensée. Il est essentiel de créer un contenu unique et de valeur, de bâtir une marque personnelle forte et d’interagir régulièrement avec la communauté. En utilisant les outils de TikTok de manière optimale, les créateurs peuvent non seulement transmettre leur passion pour le français, mais aussi créer une communauté engagée, tout en ouvrant des perspectives de carrière prometteuses.

TikTok n’est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un tremplin pour transformer une passion en une réalité entrepreneuriale. Le chemin vers le succès sur TikTok demande de la persévérance, de la créativité et aussi un peu de chance, mais il offre de nombreuses opportunités à ceux qui savent les saisir.

Nguyễn Diệu Hương