La volonté d’un architecte vietnamien de faire coexister le patrimoine et la modernité

L’architecte d’“architecture virtuelle”

Hoàng Anh Trân, un architecte passionné par la culture et le patrimoine vietnamien, a choisi une voie audacieuse en optant pour “la construction numérique plutôt que physique”. Au début des années 2010, il a obtenu un Master architecture - patrimoine et a travaillé comme consultant pour des projets de conservation au sein d’une start-up innovante en France. Afin que les œuvres architecturales contemporaines coexistent en harmonie avec les œuvres architecturales historiques, lui et son équipe en France ont utilisé la technologie. “Les innovations technologiques, telles que les scanners laser et la visualisation immersive (AR, VR …), permettent de reconstruire les monuments patrimoniaux quasiment à l’identique. Ces technologies nous offrent la possibilité de redonner vie, grâce à la 3D, à des monuments ayant été détruits”, explique-t-il.

Avec de nombreuses préoccupations concernant le patrimoine au Vietnam, Hoàng Anh a constaté que la technologie était la clé pour résoudre les défis liés à la conservation du patrimoine au Vietnam. “Pour qu’il puisse être préservé et maintenu, il doit être intégré dans la vie quotidienne. La meilleure façon de le préserver et de le représenter fidèlement est de le restaurer numériquement”, déclare-t-il.

Hoàng Anh affirme que le patrimoine vivant doit s’adapter et s’intégrer à la vie moderne pour réellement prospérer.

Photo : Hoàng Anh Trân

De retour dans son pays natal, il a continué à superviser à distance la qualité des projets pour une entreprise française. En 2021, il a fondé SEAP VR, qui est devenu un partenaire de confiance pour la préservation du patrimoine, poursuivant ainsi son engagement à valoriser le patrimoine culturel vietnamien à travers la technologie.

Un parcours pas facile

Après six ans d’études et de travail en France, la création d’une entreprise représentait un véritable défi pour Hoàng Anh. À cette période, il lui a fallu se réintégrer au style de travail du Vietnam et reconstruire un réseau professionnel.

Cependant, “toute médaille a son revers !” Au cours de ses efforts consacrés à la numérisation du patrimoine culturel, Hoàng Anh a reçu un appui fort et une reconnaissance de la part des partenaires et des autorités locales. Il a plus particulièrement été entouré d’une équipe dévouée, dès les premiers jours de la mise en œuvre de projets à distance depuis la France, et jusqu’au début de la numérisation du patrimoine au Vietnam.

En parlant des pertes subies lors du lancement de sa startup, il souligne les sacrifices financiers et les distractions venues d’autres aspects de la vie, notamment la famille et les amis. “Pour les entrepreneurs, il n’y a que deux choix avant de se lancer : Soit être déterminé, courageux et persévérant jusqu’au bout ; soit succomber à la peur et à l’hésitation face aux obstacles, et tout peut mener à l’échec”, partage-t-il. À l’âge de 27 ans, Hoàng Anh choisit d’affronter des défis, d’accepter des risques et de confronter les imprévus dans son parcours entrepreneurial.

Photo : Hoàng Anh Trân

Parmi les projets réalisés au Vietnam, celui auquel Hoàng Anh a consacré le plus d’efforts est la numérisation de la culture des minorités ethniques Tày et Ê-đê dans la province de Thai Nguyên, au Nord. Il partage les défis de ce projet : “Numériser un patrimoine culturel matériel, comme un temple ou une pagode, est plus facile puisqu’il est tangible, visible, et accessible”. En revanche, numériser la culture d’une communauté ethnique minoritaire est bien plus difficile en raison de son caractère abstrait et immatériel.

Photo : Hoàng Anh Trân

Au début du projet, le fondateur de SEAP VR s’est demandé : Comment dépeindre, de la manière la plus authentique possible, la vie des minorités ethniques ? Grâce au soutien efficace des autorités locales et des experts culturels, lui et son équipe ont pu créer et développer leurs produits. “Lors de la visite du musée, il suffit de scanner les QR codes pour afficher des documents sonores, des photos de haute qualité, des vidéos, des textes concernant l’objet. Cette traduction est destinée au public, surtout aux jeunes et aux amis étrangers, auprès desquels nous souhaitons promouvoir la richesse culturelle des minorités ethniques à Thai Nguyên (Nord)”, souligne-t-il.

Des leçons précieuses

Lorsque Hoàng Anh a entamé ses études d’architecture, ce n’était pas par passion mais dû à l’orientation de sa famille. Ce parcours, qui lui semblait au départ dicté par des attentes extérieures, s’est transformé en une véritable leçon de vie sur l’entrepreneuriat. Il a découvert que la créativité ne se résume pas à des idées audacieuses ou abstraites. Être créatif, c’est avant tout savoir enrichir et réinventer ce qui existe déjà.

L'entrepreneuriat ne devrait jamais être motivé uniquement par la recherche du profit, mais plutôt par le désir de créer une valeur ajoutée pour la société. Hoàng Anh a également souligné que le processus entrepreneurial nécessite un ensemble de compétences, d’expériences et une maturité suffisante pour surmonter les défis et persévérer dans la poursuite de ses objectifs.

Photo : Hoàng Anh Trân

De ce fait, son premier conseil aux jeunes, en particulier les plus inexpérimentés, est que l’entrepreneuriat n’est pas nécessairement fait pour tout le monde. Il met en garde les jeunes qui auraient l’idée de se lancer dans l’entrepreneuriat uniquement pour faire fortune ; il est crucial de se préparer sérieusement et de fixer des objectifs clairs.

À travers ses propres expériences, Hoàng Anh a souhaité que les jeunes abordent l’entrepreneuriat avec un regard plus réaliste et nuancé, loin des récits de succès idéalisés sur les réseaux sociaux.

L’histoire de Hoàng Anh montre que l’entrepreneuriat n’est pas seulement une question d’invention ou de succès, mais est basé sur la persévérance, l’audace d’essayer et la capacité à transformer l’ordinaire en quelque chose de significatif. “Il est essentiel d’adopter une vision large de l’entrepreneuriat avec le bon état d’esprit sans craindre les difficultés. Il est aussi primordial de ne pas suivre la tendance qui affirme qu’on peut se lancer sans préparation et expériences adéquates”, partage le fondateur de SEAP VR.

Minh Phuong - Hà Phuong -

Quynh Ly - Thu Huyên