Innovation, créativité et entrepreneuriat chez les jeunes francophones

De la France au Laos et du Maroc au Vietnam, la langue française est un vecteur de dynamisme, d'ouverture et de rigueur pour initier des trajectoires de vies pleines de promesses.

La promotion de la francophonie donne lieu à des présentations d'œuvres cinématographiques remarquables et à d'autres créations artistiques. Il y a également des expositions, des conférences, ainsi que des événements dédiés à la littérature, la gastronomie et bien d'autres domaines, tant au Vietnam qu'ailleurs. Ces manifestations favorisent l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation au sein d'une communauté linguistique.

Nous ne parlons pas ici des aspects financiers, de la création d'une entreprise ou de l’utilisation de nouvelles technologies pour augmenter la productivité. "Pour moi, l'élément clé de l'innovation et de la créativité dans l'entrepreneuriat est la pensée logique et multidimensionnelle que le français apporte. Il m'aide à surmonter de nombreuses difficultés dans mes études et mon travail, me permettant ainsi de rêver à une carrière réussie", témoigne M. MARTIN, une Canadienne de 28 ans vivant et étudiant actuellement à Montpellier, dans le sud de la France.

"Apprendre une autre langue, c'est comme le commencement d'une nouvelle vie", estime Michel Bouthot, professeur canadien. Le français offre à ses apprenants bien plus qu'une simple maîtrise linguistique, car il élargit leur capacité de créativité. Il développe une pensée multidimensionnelle, favorisant ainsi une réussite professionnelle à l'international. "Apprendre le français m'a permis de faire un stage en Suisse au sein d'un groupe international et de me démarquer des autres candidats aux yeux des recruteurs, en complément de ma maîtrise de l'anglais", raconte avec enthousiasme Luong T. B., 25 ans. Pour cette créatrice de contenus éducatifs basée à Hanoï, le processus d'apprentissage de la langue de Molière enrichit l'esprit d'innovation : "Il incite les jeunes comme moi à adopter une vision multicolore et positive de la vie, à développer une pensée critique tout en conservant leur identité personnelle".

De son côté, Kiều My, 21 ans, étudiante hanoïenne effectuant une année de césure à l’Université d’Artois en France, ajoute : "L'environnement francophone m'a offert l'opportunité d'étudier à l'étranger et de devenir une meilleure version de moi-même. Il m'a permis de développer ma créativité et d'adopter une vision globale et approfondie des problématiques". Des atouts pour mieux se lancer dans un parcours entrepreneurial, comme le pensent également d'autres jeunes du pays en forme de S.

Hữu Đức, 22 ans, qui vient de recevoir son master à la Faculté de langues de l’Université de Thuong Mai, a rejoint le service marketing d'une entreprise de tourisme francophone. Son mémoire de fin d'études portait sur le modèle de “Location en temps partagé” (Timeshare) au Vietnam et proposait un service de location de villégiature à court terme, une idée innovante dans ce secteur, ce qui lui a valu la meilleure note de son Département. "Grâce au français, je peux désormais apprendre plus facilement d'autres langues latines comme l'espagnol, et développer une pensée plus créative et innovante, essentielle dans mon métier", insiste Đức.

Quant à Thủy Tiên, 26 ans, elle estime avoir eu l'opportunité de vivre des expériences professionnelles enrichissantes grâce à "la langue la plus romantique du monde". Professeure de français en ligne basée à Hai Duong, une province située à l'est de la capitale, elle a choisi le français comme langue secondaire au lycée. Elle explore des méthodes d'enseignement innovantes via les plateformes numériques pour attirer davantage d'élèves et concevoir des leçons plus créatives, facilitant ainsi l'apprentissage. "Le français m'aide à penser de manière rigoureuse, efficace et approfondie. L'environnement francophone renforce ma confiance en moi, me permet d'oser et de définir des projets clairs pour motiver d'autres jeunes de la communauté à maîtriser la langue", affirme Tiên.

Sur les plateformes numériques, des créateurs de contenu innovants sur la langue française se font remarquer, comme les "youtubeurs" Min Ngo, Bạch Lưu Dương et Triệu Nguyễn Huyền Trang, avec leur podcast Vitirouge. À travers les thèmes et les personnes qu'ils présentent, en France et en Europe, ils contribuent à la diffusion de valeurs et de connaissances enrichissantes pour la communauté et la société.

Au Vietnam, comme dans les pays francophones, maîtriser le français permet de réussir dans des projets variés, qu’il s’agisse de développement personnel, d’études à l’étranger ou d’expatriation. "J'ai ainsi pu découvrir une culture nouvelle et diversifiée, accéder à d'immenses ressources, ce qui a transformé ma manière de penser à l'ère numérique. Cela m'a également permis de me familiariser avec la qualité de vie des Français, m'aidant à mieux équilibrer travail et vie personnelle tout en stimulant ma créativité", confie Diệu Linh, 31 ans, de Hanoï.

Pour conclure avec le témoignage d'une personne dont le français est la langue maternelle, la Française M. C. BERNARD, 25 ans, se réjouit également : "Notre langue permet d’interagir avec des habitants de nombreux pays, notamment en Afrique. Grâce à elle, j'ai pu partager sa beauté avec des enfants dans des régions défavorisées, où j'ai effectué du bénévolat".

Ainsi, qu'ils soient natifs ou étrangers, les apprenants du français découvrent des valeurs profondes et significatives. L'apprentissage de cette langue les pousse à innover, à renouveler leur approche, et surtout, à insuffler davantage d'amour dans leur vie, tout en nourrissant le désir de contribuer positivement à leur travail et à leur communauté. Ces petites mais importantes contributions démontrent que les jeunes francophones, quelle que soit leur origine ou leur domaine, continuent de se réinventer et de créer, tout en restant résolument engagés vers un avenir francophone durable et prospère.

Hoàng Van Linh - Nguyên Thi Bich Quyên