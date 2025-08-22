Deux jeunes Vietnamiens honorés au Japon pour leur sauvetage héroïque

Deux jeunes Vietnamiens, Tông Manh Tuân et Pham Quôc Dat, ont été honorés par les pompiers de la ville de Tsu, dans la préfecture de Mie, au Japon, le 22 août, pour avoir secouru deux enfants emportés par la mer au début du mois.

Photo : Association touristique de la ville de Tsu/CVN

L’incident s’est produit le 11 août, alors que les deux jeunes s’apprêtaient à quitter la plage lorsqu’ils ont entendu des appels à l’aide. Malgré de fortes vagues et des vents violents, ils ont nagé près de 100 m au large pour rejoindre les enfants en difficulté. Luttant contre de forts courants et une marée descendante, ils ont réussi à les ramener sains et saufs sur la terre ferme.

Les autorités locales et les habitants ont salué leur courage, affirmant que leur intervention rapide avait permis d’éviter une tragédie. Les familles des enfants ont exprimé leur profonde gratitude, qualifiant ce sauvetage d’acte salvateur qui leur a redonné le sourire.

L’histoire a attiré l’attention des médias japonais, saluée comme un symbole de courage et de compassion.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a déclaré que ce sauvetage avait non seulement sauvé des vies, mais avait également contribué à renforcer l’amitié entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN