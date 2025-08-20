Les jeunes vietnamiens en Europe s'attachent au pays natal

Plus de 120 jeunes et étudiants vietnamiens venus de 14 pays européens se sont réunis à Budapest, en Hongrie, pour participer au 11 e Festival des jeunes et étudiants vietnamiens en Europe.

Placé sous le thème "Duna Camp : Memória", cet événement a revêtu une importance particulière, car il a coïncidé avec la commémoration du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie ainsi qu'avec la Journée traditionnelle des élèves et étudiants vietnamiens.

Pendant trois jours, les participants ont suivi un programme riche comprenant des visites de sites culturels et historiques à Budapest, des échanges artistiques ainsi que diverses activités de groupe. Les tables rondes consacrées à l'intégration, à l'entrepreneuriat et à l'orientation professionnelle ont suscité un vif intérêt chez de nombreux jeunes.

S'exprimant lors du festival, l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, a salué cette initiative comme un forum prestigieux, lieu de convergence du patriotisme et de l'aspiration à contribuer des jeunes Vietnamiens d'Europe. Il s'est dit convaincu que les liens et les idées nés de cette rencontre contribueraient à former une génération d'intellectuels vietnamiens compétents, dynamiques et créatifs, à la fois bien intégrés et toujours tournés vers leur patrie.

Le festival était organisé par l'Association des étudiants vietnamiens en Hongrie, sous l'égide de l'ambassade du Vietnam et en présence de représentants de l'Union des associations de jeunes et d'étudiants vietnamiens en Europe.

